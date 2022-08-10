АТБ закрывает все свои магазины в одной области Украины

Почему АТБ не будут работать в регионе

По словам Сукова, причиной закрытия магазинов является обострение ситуации в области. Также он сообщил, что украинская сеть не хочет идти на диалог.

"На диалог идти не будут", - отметил мэр Селидового.

Интересно, что на сайте компании информации о прекращении работы Донецкой области нет.

По состоянию на конец июля в списке работающих магазинов сети были указаны супермаркеты в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.

Отметим, что 5 августа в Торецке был поврежден магазин сети из-за обстрелов россиян.