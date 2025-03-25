Астропрогноз на вівторок. Чому це день карми та як вберегтися від "чорної смуги"

У вівторок, 25 березня, настане особливий день. Карма може вдарити, але цілком можливо врятуватися від проблем.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз та важливі поради на сьогодні.

Прогноз астропогоди на 25 березня

"Діє коридор затемнень. Не витрачайте енергію даремно, відмовтесь від активної діяльності. Є вірогідність оманливо переоцінити власні досягнення. Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю. Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм", - розповіла Соловйова.

"У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Пробачайте тих, хто намагатиметься конфліктувати з вами. Період сприяє відновленню справедливості. День миру та пробачення, підпорядкування, обов’язку та наполегливої праці. Ефективно подавати апеляцію та шукати захист. Більше відпочивайте, дотримуйтесь посту", - також радить вона.

Астролог зазначила, що до сходу Сонця 25 березня за індуїстським календарем почнеться Папамочані екадаші. Це - день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Повні, під час індуїстського місяця Чайтра (березень-квітень за григоріанським стилем).

"Історія цього свята пов'язані з поняттям карми. Закон карми простий і невблаганний: сьогодення - це наслідок минулого та причина майбутнього. Якщо людина не задоволена своїм сьогоденням, вона повинна розуміти, що таке становище є результатом її діяльності в минулому, яке, однак, можна подолати правильними вчинками", - пояснила Соловйова.

"Задоволеність своїм становищем - небезпечний стан, якщо під його впливом людина перестає вдосконалюватися. Саме тому ведична традиція вчить для покращення та гармонізації здійснювати аскезу. Слово "папамочани" складається з двох основ: "тато" - з хінді перекладається як злодіяння, або гріхи, а "мочан" - звільняти", - також розповіла вона

І тому, заявила астролог, цей екадаші дарує звільнення від усіх скоєних раніше гріхів. Крім того, пост спонукає людину утримуватись від майбутніх можливих злодіянь. Вважається, що дотримання рекомендацій цього дня допомагає стирати весь негатив минулого, звільнитися від почуття провини, утілити у життя всі бажання та насолодитись усіма благами цього світу.

"Це унікальний день за можливостями для якісного покращення свого життя, «локомотив», який можна поставити на рейки білої смуги життя - смуги удачі та щастя. У цей період рекомендується більше часу присвятити самосвідомості, гармонізації відносин і служінню людям", - резюмувала астролог.

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