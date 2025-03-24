Астропрогноз на понеділок. Що заборонено робити 24 березня і кому нарешті пощастить

Настав понеділок, який багато хто вважає важким днем. Втім, не слід одразу "програмувати" себе на погане, адже ця доба не така вже й жахлива.

Прогноз астропогоди на 24 березня

"Діє коридор затемнень. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через ретроградність Меркурія (з 15 березня до 7 квітня) не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - розповіла Соловйова.

Окрім цього, в ретрограді досі перебуває Венера. І тому в понеділок не слід переводити стосунки на новий рівень та витрачати гроші на коштовні речі.

"Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Не можна піддаватись смутку. Період виконання обов’язків, а порушення рекомендацій дня може призвести до погіршення здоров’я. Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не за рахунок зовнішніх проявів, а за рахунок роботи з підсвідомістю та інтуїцією", - зазначила астролог.

"У кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути. Головна умова для його розуміння - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті. Уникайте конфліктів з оточуючими: це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформація буде сприйнята некоректно, що ще більше заплутає ситуацію. Займайтесь самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом", - також сказала вона.

24 березня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"Цього дня Місяць робить інгресію до знаку Водолія - нейтрального для себе. Це сприятливий період для тих, чия діяльність пов’язана з винахідництвом і раціоналізаторством, державною та політичною діяльністю, наукою та дослідництвом, особливо у сферах техніки та механіки, радіо та телебачення, електронній, авіаційній та космічній. А також для людей зі світу мистецтва, зокрема літератури та музики, архітектури та живопису. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом", - резюмувала Соловйова.

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