Астропрогноз на понеділок. Що заборонено робити та які кольори притягнуть радість

Прогноз астропогоди на 16 грудня

На понеділок не варто планувати важливі справи та серйозні рішення, радить Соловйова. Окрім цього, Меркурій, який став директним, все ще перебуває у тіньовому періоді. А тому нові починання варто відкласти. А ще не варто призначати на 16 грудня справи, які пов'язано з ремонтом, подорожами, відрядженнями.

Також астролог радить відмовитися від зайвих навантажень. До того ж варто врахувати ретроградність Марсу.

До 16:36, як зазначила Соловйова, триватиме стресовий період. Тому врахуйте наступні поради:

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик

намагайтеся завершити всі справи

не беріть в борг.

Гороскоп на 16 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

16 грудня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"У понеділок Місяць буде в знаку Рака - найсприятливішому для себе положенні. Цей період стане вдалим для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою", - зазначила астролог.

Для того, аби збалансувати енергію Місяця, носіть речі білого кольору, срібло, можна вживати молочні продукти та, якщо є можливість, відпочинком біля водойми.