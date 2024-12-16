Астропрогноз на понеділок. Що заборонено робити та які кольори притягнуть радість

Цей понеділок, 16 грудня, може виявитися дуже цікавим. Вся річ у тому, що Місяць опиниться у дуже сприятливому положенні.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба зробити цього понеділка та які кольори принесуть успіх.
На понеділок не варто планувати важливі справи та серйозні рішення, радить Соловйова. Окрім цього, Меркурій, який став директним, все ще перебуває у тіньовому періоді. А тому нові починання варто відкласти. А ще не варто призначати на 16 грудня справи, які пов'язано з ремонтом, подорожами, відрядженнями.
Також астролог радить відмовитися від зайвих навантажень. До того ж варто врахувати ретроградність Марсу.
До 16:36, як зазначила Соловйова, триватиме стресовий період. Тому врахуйте наступні поради:
Гороскоп на 16 грудня (ілюстрація: freepik.com)
16 грудня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.
"У понеділок Місяць буде в знаку Рака - найсприятливішому для себе положенні. Цей період стане вдалим для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою", - зазначила астролог.
Для того, аби збалансувати енергію Місяця, носіть речі білого кольору, срібло, можна вживати молочні продукти та, якщо є можливість, відпочинком біля водойми.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Таро-гороскоп на понеділок обіцяє сюрприз від Всесвіту чотирьом знакам Зодіаку.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли ставити ялинку та в чому святкувати Новий рік.