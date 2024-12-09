Астропрогноз на сьогодні. Як почати в понеділок нове життя і що заборонено робити

Прогноз астропогоди на 9 грудня

Цей понеділок не підійде для нових та важливих справ. Також варто відмовитися від змін зачіски й різноманітних процедур.

Соловйова нагадала про ретроградність Меркурія та Марсу. Через це 9 грудня не варто зʼясовувати стосунки, починати щось нове, ухвалювати рішення щодо великих витрат.

"Енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Проявлені егоїзм і гординя призведуть до негативних наслідків", - радить астролог.

"Не проявляйте погані емоції. Найкращий захист - духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості, завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею", - додала вона.

Настає день справедливості, відданості, чесності, вірності обов’язкам. А тому допомагайте тим, хто цього потребує.

Окрім цього, цей період чудово підійде для гармонізації стосунків з оточуючими. Приділіть увагу родині та дітям.

Гороскоп на 9 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

9 грудня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість.

"Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати. І цього понеділка, з 10:47 до 15:38, Місяць буде без курсу, тому на цей час краще не призначати справи, пов’язані зі сферами відповідальності нічного світила", - пояснила Соловйова.

А вже після 15:39 Місяць буде в Овні. Цей період сприятливий для тих, чия діяльність пов’язана з політикою, спортом, а також зі світом науки та техніки, педагогіки та методології, підприємництвом.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - резюмувала астролог.