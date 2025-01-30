Астропрогноз на 30 січня: що треба робити цього дня, аби не помилитися

Цей четвер, 30 січня, може стати цікавим днем. Важливо лише врахувати всі поради та застереження.

Прогноз астропогоди на 30 січня

"До 13:30 можливі відвідування перукарні. Уникайте конфліктів і спалахів емоцій. Відмовтесь від сексуальних контактів. День пов'язаний з захистом справедливості, боротьбою з темними силами. Можна продовжувати планувати, розробляти стратегії, тактики, накопичувати сили", - розповіла Соловйова.

"У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні. Проявіть щедрість: робіть подарунки, займайтесь благодійністю. Можна давати гроші у борг. Треба долати свої страхи, за допомогою методів психокорекції трансформувати їх на позитивні емоції. Не бажано займатись хатнім прибиранням", - додала вона.

Окрім цього, цей четвер буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, далеких подорожей.



Гороскоп на 30 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

30 січня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

Це, як зазначила астролог, найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак воно сприятливе для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

Також не слід забувати, що до 4 лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним. Тому в цей період слід уникати балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. А через загальний фон доби краще не починати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - нагадала Соловйова.