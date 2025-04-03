Астропрогноз на 3 квітня. Як правильно прожити цей четвер та яких кольорів треба уникати

3 квітня настає день Юпітера, тому сьогодні не слід витрачати час на порожні балачки. Окрім цього, існують й інші правила цього дня.

Прогноз астропогоди на 3 квітня

"Будь-якому незадоволенню зараз не час. Період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання. Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром. Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих", - розповіла Соловйова.

"Упродовж дня будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. Гармонічний день, присвячений добробуту, родючості, красі. У цей період добре примиритися з оточуючими, робити подарунки, проявляти милосердя. Корисні дихальні практики, лікування органів дихання, водні процедури, сеанси ароматерапії", - зазначила вона.

3 квітня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це, нагадала астролог, найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - порадила Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо. Це чудовий час, щоб розширити свої знання", - резюмувала вона.