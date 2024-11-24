Астропрогноз на 24 листопада. Які кольори принесуть успіх та чому ця неділя подарує нам магію Сонця

Астрологічний прогноз на день допоможе вам вдало планувати свій час та уникнути проблем. До того ж, ви одразу будете знати, які кольори та справи принесуть успіх.

Прогноз астропогоди на 24 листопада

"Триває несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день важливі справи", - нагадала Соловйова.

"Стресовий період. Жорсткий день, що потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій", - також радить вона.

Цієї неділі не варто сидіти на одному місці та нічого не робити. Астролог радить обмежити споживання м'яса.

"Це день самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації. Проявляйте впевненість, наполегливість. Це період посту, утримання, обережності, самоаналізу, медитації, звільнення від страхів", - пояснила Соловйова.

24 листопада варто влаштувати вдома прибирання, завершувати поточні справи. Також можна відпочити та просто провести час на природі.

Гороскоп на неділю (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 24 листопада

Цієї неділі настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Присвятіть годину-іншу своєму хобі та будь-якій творчості", - розповіла Соловйова.

Для підсилення сонячної енергії астролог радить використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, носити прикраси з золота та поласувати шматочками апельсина.

"Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречно застосувати цього дня. Підвищать енергії короля планет зображення короля тварин - величного лева", - додала експерт.