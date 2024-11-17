Астропрогноз на 17 листопада. Що треба зробити цього дня, аби було щастя

Цієї неділі, 17 листопада, для щастя та успіху варто використовувати три кольори. Вони допоможуть підсилити енергію Сонця.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на 17 листопада.

Прогноз астропогоди на 17 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, великих грошових витрат, усіх заходів, пов’язаних з ризиком та авантюрами. Можливі відвідування перукарні", - розповіла Соловйова.

"Період підходить для творчих змін, юридичних справ, будівництва, подорожей. Настає день примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу", - також зазначила вона.

За словами астролога, ця неділя - день накопичення грошей та майна. Також рекомендується займатись хатніми справами.

Корисними будуть фізичні навантаження та будь-яке очищення організму. Але, попередила експерт, не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам.

Гороскоп на 17 листопада (ілюстрація: Getty Images)

Астролайфхаки на неділю

17 листопада - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - розповіла астролог.

"Для підсилення сонячної енергії використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, носіть прикраси із золота та поласуйте шматочками апельсина. Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречним застосувати цього дня. Підвищать енергії короля планет зображення короля тварин - величного лева.", - додала вона.