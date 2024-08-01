Астропрогноз на 1 серпня. Чому не варто починати нові справи та який колір принесе щастя

Прогноз астропогоди на 1 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні", - попередила Соловйова.

Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення важливих платежів

з’ясування стосунків з сусідами.

Окрім цього, наголосила астролог, 1 серпня не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси.

Що нам принесе 1 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Головні поради на день такі:

тримайтесь від алкоголю

уникайте відкритого вогню

не можна сперечатися з жінками - це порушить космічний порядок

позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок.

Порушення рекомендацій дня може погано позначитися на здоров’ї, попередила Соловйова. Цього дня підвищується жіноча інтуїція, також настає час колективних справ, допомоги іншим.

Сприятливий день для творчості та інтелектуальної праці. Бажано повертати борги. Корисними будуть медитація, водні та очисні процедури.

Астропоради на четвер (ілюстрація: freepik.com)

Чим особливий цей четвер

"1 серпня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи", - розповіла Соловйова.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - додала вона.

Втім, можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

Через загальний фон доби, додала астролог, краще не розпочинати нові справи, пов’язані з юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.

Гороскоп на четвер (ілюстрація: freepik.com)

Що нам готує 1 серпня - більше подробиць

"До 21:52, 1-го серпня (за київським часом) Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у руйнівному градусі Лева", - повідомила астролог.

Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності у всьому, що стосується самовиявлення духу", - розповіла астролог.

Астропідказки на 1 серпня (ілюстрація: freepik.com)

До того ж цей градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її.

1 серпня варто врахувати, що для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури, настане несприятливий період.

"Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки", - зазначила Соловйова.

"Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - резюмувала вона.