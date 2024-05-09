Астрономи вперше виявили надійну атмосферу на "суперземлі"

Відкриття, зроблене космічним телескопом "Джеймс Вебб", вплине на наше розуміння процесів формування планет. Це також дасть поштовх до розробки методів аналізу газового складу атмосфер екзопланет, включаючи ті, які можуть бути придатними для життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Astrobiology Web , який вивчає походження, еволюцію та майбутнє життя у Всесвіті.

Що відомо про "суперземлю"

Ця "суперземля" знаходиться в системі на відстані приблизно 41 світловий ріік від нас, і представляє інтерес сама по собі. Вона складається з пари невеликих зірок, серед яких найбільш яскравою є 55 Cancri A, навколо якої обертається планета. Загалом у цій системі виявлено п'ять планет.

Екзопланета 55 Cancri e була вперше виявлена у 2004 році і з того часу активно досліджувалась. Астрономи визначили, що її маса перевищує земну у 8,8 раза, а радіус більше у 1,95 раза.

Особливо важливим є те, що вона знаходиться дуже близько до своєї зірки і здійснює один оберт по орбіті всього за 18 годин, що призводить до сильного нагрівання планети. Температура на денній стороні досягає 2 300 градусів за Цельсієм, а на нічний - 1 350 градусів.

Дані показують, що денна температура планети становить близько 2 300 градусів за Цельсієм (фото: Astrobiology Web)

Як зробили відкриття

За очікуваннями, така висока температура повинна унеможливити існування звичайної атмосфери через її випаровування під впливом зірки. Тим не менш, у 2016 році астрономи виявили сліди водню і гелію в навколишньому просторі планети, припускаючи, що вона все ж таки змогла зберегти газову оболонку.

Тепер група вчених під керівництвом планетологів із Каліфорнійського технологічного інституту проаналізували стан 55 Cancri e за допомогою телескопа "Джеймс Вебб". Вони досліджували спектр світла, що випромінюється зіркою-господаркою планети, коли вона знаходилася за і перед світилом.

Порівнюючи відмінності в інфрачервоному випромінюванні з моделями різних газів, вони дійшли висновку, що ймовірність існування первинної атмосфери водню і гелію мала. Натомість було виявлено сліди щільної мінливої атмосфери, що складається з різних оксидів вуглецю, а також ознаки наявності води, діоксиду сірки та фосфіну.

Висновки

Автори дослідження вважають, що ці гази не були частиною первісної атмосфери планети і, ймовірно, викидаються з її надр у результаті вулканізму та інших процесів. Також відзначається схожість цього процесу з утворенням атмосфери супутника Юпітера Іо.

Незважаючи на щільність, така атмосфера виявляється нестабільною та швидко зникає, але, ймовірно, поповнюється активними процесами всередині планети. Це дослідження важливе для кращого розуміння різноманітності екзопланет у нашій галактиці.