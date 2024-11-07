Астрологічний прогноз на 7 листопада. Що принесе ретроградний Юпітер і які кольори відлякають проблеми

Прогноз астропогоди на 7 листопада

За словами Соловйової, у четвер настає не дуже вдалий час для стоматологічних втручань і розлучень. Втім, доба буде дуже сприятливою для нових справ і важливих рішень, бізнесу, хірургічних втручань і відвідування перукарні, оформлення договорів, пошуку нових партнерів, юридичних справ, оформлення шлюбу, початку опанування нової професії, зачаття дитини.

"День легкості, любові, благородних починань. Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман. Підвищується ризик застудитися. Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим", - радить астролог.

"Після 13:10 слова набувають найвищу силу та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Усі добрі побажання можуть справдитися. Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво", - додала вона.

Гороскоп на 7 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

7 листопада - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це -- найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

Однак таке положення, зазначила астролог, сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Також варто врахувати, що до 4 лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - порадила експерт.

"Якщо ваш бізнес пов'язано з юриспруденцією, подорожами, освітою та наукою, то у вас можуть з’явитись шанси на покращення ситуації. Також це сприятливий час для тих, хто має відношення до усього іноземного. Це чудовий період, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора", - також розповіла вона.