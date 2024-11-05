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Астрологічний прогноз на 5 листопада: астролог назвала заборонений колір цього вівторка

Вівторок 05 листопада 2024 08:24
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Астрологічний прогноз на 5 листопада: астролог назвала заборонений колір цього вівторка Що треба зробити 5 листопада (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

5 листопада, вже цього вівторка, Марс може суттєво вплинути на плани багатьох. І є кольори, які здатні лише підсилити негативну енергію "червоної" планети.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на вівторок та розповіла, що треба робити 5 листопада.

Прогноз астропогоди на 5 листопада

"З 12:25 до 17:20 - несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Не варто голодувати та боятися відповідальності за інших людей", - попередила Соловйова.

"Не можна бути в усамітненні. Цей вівторок - день обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань. Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання!" - також пояснила вона.

Окрім цього, вівторок буде творчим днем, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті.

Усе розпочате (саме 5 листопада) повинно отримати свою завершеність. Настає час для великих зусиль і колективної праці. Необхідні зібраність і концентрація уваги. Окрім цього, долайте негатив.

Астрологічний прогноз на 5 листопада: астролог назвала заборонений колір цього вівторка

Гороскоп на 5 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

5 листопада - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Через загальний фон доби з 12:25 до 17:20 не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з:

  • оформленням на нову роботу
  • придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки
  • далекими подорожами
  • понаднормовими навантаженнями на роботі
  • першим у житті використанням зброї.

У цей період (з 12:25 до 17:20) астролог радить дотримуватися певних правил. Врахуйте наступні поради:

  • не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки
  • не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем
  • не пораньте інших навіть словом
  • не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)
  • пробачте тих, хто вас образив і в жодному разі нікого не ображайте самі.

"У вівторок можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - резюмувала експерт.

До слова, раныше ми розповідали, що Таро-гороскоп на 5 листопада обіцяє класні новини чотирьом знакам Зодіаку.

Окрім цього, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

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