Таро-гороскоп на тиждень. На кого зваляться випробування та втрати, а кому казково пощастить

Новий тиждень, який розпочнеться 4 листопада і триватиме до 10 листопада, обіцяє непростий період для Тельців та Дів. А Раки та Терези зможуть насолодитися життям сповна.

Овен

На цьому тижні представникам цього зодіакального сузір'я необхідно зосередитися на нових починаннях та враженнях. Можна вирушити в подорож або реалізувати креативну ідею в бізнесі, яку давно виношували.

Телець

Тельцям варто бути обережними протягом цих 7 днів. Справа в тому, що у вашому оточенні можуть з'явитися недоброзичливці, а проблеми посипатися, як із рогу достатку. Тому будьте напоготові і намагайтеся захистити себе від неприємностей та токсичних людей.

Близнюки

Незважаючи на те, що представники цього знака віддають перевагу усьому новому замість старому, для Близнюків наступний тиждень стане часом, щоб відродити старі стосунки, повернутися до улюблених захоплень або ж помиритися з другом дитинства.

Рак

Для Раків настане час, коли вони зможуть подолати всі перешкоди, щоб насолоджуватися своїм життям саме тут і зараз. У вашому житті з'являться нові можливості для досягнення поставленої мети.

Лев

Цього тижня Леви відчують, як до них повернеться все те добро та позитивна енергія, якою вони щедро ділилися у 2024 році. Чим більше ви віддаватимете, тим більше отримаєте - саме так працює карма.

Діва

На представників цього зодіакального сузір'я останнім часом впало багато випробувань, втрат та образ. Але те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тому ви можете сказати, що винесли свій урок з помилок і труднощів. Діви зможуть впоратися з будь-чим цього тижня і відчують свою силу.

Терези

Терезам з 4 по 10 листопада варто зосередитися на сім'ї та відносинах. Гармонія вдома - це правильна основа для щасливого життя. Насолоджуйтеся кожною хвилиною з близькими та не поспішайте жити.

Скорпіон

Для Скорпіонів настає знаковий період, коли потрібно правильно розставити пріоритети. Це доленосний час - ви можете завершити розпочату справу чи розірвати стосунки, але водночас у ваше життя прийде щось нове. Не бійтеся змін, ви з ними впораєтеся.

Стрілець

Стрільцям необхідно цього тижня більше приділяти часу польоту фантазії та творчості. Можливо, ваше хобі з часом переросте у прибуткову справу. Тож саме час мислити креативно.

Козеріг

Представникам цього зодіакального сузір'я варто нарешті відкинути самокритику та сумніви. Ви зрозумієте, що оточуючі цінують вас і потребують вашої допомоги та слушних порад.

Водолій

Водолії цього тижня стануть справжніми миротворцями. Ви блискуче справлятиметеся зі стресом, тиском і конфліктами, а також вникнете в суть будь-якої проблеми і знайдете рішення, здавалося б, із безвихідних ситуацій.

Риби

Рибам необхідно проявити чудеса комунікації у всіх сферах життя: потрібно буде проводити складні переговори, домовлятися, а також переосмислювати отриману інформацію, щоб докопатися до істини. Проте ви станете набагато сильнішими і мудрішими.