Астрологічний прогноз на 12 березня: як залучити успіх й не втратити позитив

Прогноз астропогоди на 12 березня

"Критичний день. Починає діяти коридор затемнень. Корисні піст, медитації, наполеглива праця", - розповіла Соловйова.

За словами астролога, після 16:05 може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи. Енергія сприяє розкриттю джерел знань.

Втім, на цей день не варто планувати нові справи, важливі рішення, різноманітні хірургічні та стоматологічні втручання, відвідування перукарні, далеких подорожей. Також не варто починати нові стосунки або ж оновлювати імідж, робити ремонт.

"12 березня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх", - попередила Соловйова.

Збалансувати енергетику Меркурія допоможуть бджолиний віск і вироби з нього.

Окрім цього, у середу Венера все ще буде в ретрограді. А тому, нагадує астролог, варто відмовитися від походів до косметолога. А ще не варто підписувати важливі угоди та брати кредити.

Також слід утриматися від купівлі дорогого одягу, прикрас та предметів мистецтва. А в стосунках не варто переходити на новий рівень.

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