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Астрологічний прогноз на 11.11. Названо головні правила цього понеділка

Понеділок 11 листопада 2024 08:24
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Астрологічний прогноз на 11.11. Названо головні правила цього понеділка Що заборонено робити 11 листопада (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Цього понеділка настає не тільки день дзеркальної дати 11.11.2024, а ще й день Місяця. Через це певні справи краще перенести, а є й такі, які навпаки принесуть успіх.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей понеділок і назвала щасливі кольори.

Прогноз астропогоди на 11 листопада

"Несприятливий період для відвідування перукарні. Один з найкращих днів листопада для нових справ і важливих рішень, початку далеких подорожей, відряджень, нових контактів, хірургічних і стоматологічних втручань. До 14:30 - найкращий час для оформлення важливих угод та торгівельних операцій, початку великого будівництва", - розповіла Соловйова.

"Уникайте конфліктів, проявляйте лише позитивні емоції. Не можна бути жадібними і поверхневими. Уникайте сексуальних контактів. Невикористана енергія призведе до послаблення імунітету та виникнення захворювань", - додала вона.

За словами астролога, після 14:30 не треба себе навантажувати. А ось до 14:30 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати.

"Спрямуйте їх на зміцнення стосунків у родині, доброустрій житла. Головний девіз - творення в усіх сенсах. Завершуйте судові справи, вирішуйте конфлікти. Пам'ятайте, що цей понеділок - день рівноваги, гармонії, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості", - радить експерт.

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Гороскоп на 11 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

11 листопада - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"У понеділок Місяць буде у Рибах. Сприятливий час для тих, чия діяльність пов’язана з таємними, секретними службами та світом мистецтв. Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - розповіла Соловйова.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, до чого сниться вагітність.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як загадати бажання на дзеркальну дату.

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