Астрологи объявили эти знаки Зодиака лучшими в сексе и отношениях: кто они - идеальные любовники

Гороскоп по знакам Зодиака расскажет, кто из них самые самые в сфере любви, отношений и секса. Астрологи составили шестерку идеальных любовников, которые могут вскружить голову кому угодно, как амурными речами, так и красивыми жестами и поступками. А уж что творят они в постели...

Телец

Представители этого знака Зодиака попросту не выносят наличие недовольной второй половинки. Они сделают все возможное и невозможное, чтобы вернуть расположение любимого человека. Если вдруг случилось что-то, и настроение к сексу вообще исчезло, то Телец проведет любой обряд черной магии, лишь бы его вернуть. Но есть у Тельцов и недостатки: природа наделила их необычайным упорством, а вот нужным количеством изобретательности и харизмы - увы нет.

Рыбы

Рыбы считаются невероятными любовниками: нежными, заботливыми, чувственными, неутомимыми. А еще они изобретательны до невозможности. Если вы оказались в постели с Рыбами, будьте готовы к чему угодно: к тантрическому сексу, жесткому БДСМ или чему покруче. А если откажетесь - Рыбы могут это проигнорировать и "нырнуть в свою прорубь".

Рак

Это замечательные любовники - в технике, понимании партнера и верности, но вот очень нудные. Рак проест дырку в голове, выспрашивая твои пожелания относительно следующего полового акта. А если перехвалить Рака, то он больше будет заниматься любовью со своей высокой самооценкой, а не с вами. Также Раки довольно ревнивы.

Скорпион

Скорпионы очень верны и любящи с теми, кого искренне любят. А вот в сексе они все знают, все умеют, все практикуют. Они однолюбы и готовы на все для своей половинки. Имейте в виду, что, пытаясь взять инициативу в жизни и сексе в свои руки, вы можете напугать Скорпиона. Он спрячется в свой панцирь и будет пассивно созерцать все отсюда. Ведь царь горы может быть только один.

Близнецы

Эти всезнайки имеют чрезвычайно высокий уровень техники в сексе. Они очень вовлеченные в отношения и интим, проявляя в этих делах небывалую инициативу. У Близнецов высокий уровень эмпатии, что делает их отличными психологами. Но вот есть минус - Близнецам все очень быстро надоедает. Трудно спрогнозировать, когда они уйдут от вас по-английски.

Весы

Весы искренне любят секс и прекрасно разбираются в лучших сексуальных практиках. Это знак, с которым комфортно, который умеет прислушиваться и в нужные моменты брать инициативу в свои руки. Как только в гармонии окружающего их мира ощущается дисбаланс, они делают все, чтобы ее восстановить.