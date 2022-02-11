Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким День святого Валентина подарує пристрасне кохання

Гороскоп на лютий 2022 особливий тим, що в ньому є свято всіх закоханих - День святого Валентина. Астрологи кажуть, що цей час буде унікальним для трьох знаків Зодіаку, яким може пощастити зустріти пристрасну любов, а сімейним представникам досягти гармонійних відносин.

Близнюки

У цей день вашій коханій людині можна буде позаздрити, бо в День святого Валентина ви будете розуміти його з півслова і півпогляду. Частіше б вам таке взаєморозуміння. Якщо ваша половинка буде щаслива, значить, і вам шматочок цього щастя перепаде.

Лев

Астрологи радять вам постаратися сьогодні бути максимально впевненим у власних силах. Тільки в цьому випадку Левам вдасться домогтися прихильності цікавого вам представника протилежної статі або ж підкорити заново кохану людину.

Терези

У цей день мирний плин вашого особистого життя сьогодні може бути порушено - вам завадить щось абсолютно несподіване. Однак ця подія може обернутися представникам знака на користь, зблизивши вас з тим, хто буде при цьому присутній.