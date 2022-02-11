ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким День святого Валентина подарує пристрасне кохання

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 05:50
Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким День святого Валентина подарує пристрасне кохання Фото: Гороскоп на лютий 2022 (unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2022 особливий тим, що в ньому є свято всіх закоханих - День святого Валентина. Астрологи кажуть, що цей час буде унікальним для трьох знаків Зодіаку, яким може пощастити зустріти пристрасну любов, а сімейним представникам досягти гармонійних відносин.

Про це пише Tamby.

Близнюки

У цей день вашій коханій людині можна буде позаздрити, бо в День святого Валентина ви будете розуміти його з півслова і півпогляду. Частіше б вам таке взаєморозуміння. Якщо ваша половинка буде щаслива, значить, і вам шматочок цього щастя перепаде.

Лев

Астрологи радять вам постаратися сьогодні бути максимально впевненим у власних силах. Тільки в цьому випадку Левам вдасться домогтися прихильності цікавого вам представника протилежної статі або ж підкорити заново кохану людину.

Терези

У цей день мирний плин вашого особистого життя сьогодні може бути порушено - вам завадить щось абсолютно несподіване. Однак ця подія може обернутися представникам знака на користь, зблизивши вас з тим, хто буде при цьому присутній.

Раніше Павло Глоба назвав щасливчиків, яких у 2022 році чекає несподіваний поворот подій.

Також ми писали, які риси характеру заважають знакам Зодіаку знайти любов і гармонію у відносинах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
Свіжий тренд: Дуа Ліпа повертає в моду кислотні відтінки
Свіжий тренд: Дуа Ліпа повертає в моду кислотні відтінки