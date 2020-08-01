Астролог назвала опасные периоды августа: такое было разве что в 1941-м

Астролог рассказала про опасные даты августа, которые будут связаны с соединениями планет. Специалист предупредила - ситуация настолько серьезная, что трудная весна 2020 "покажется нам отдыхом в санатории".

Про главные астрологические события августа, которые будут задавать тон последнему месяцу лета рассказала астролог Татьяна Лукашевич в Instagram.

"Практически весь месяц Марс - по мифологии Бог войн и раздоров, будет передавать энергию напряжения и конфликтов по очередности от Юпитера к Сатурну. Прям как эстафету!" - предупредила астролог.

По ее словам, это могут быть военные провокации, террористические акты, усиление политической напряженности между странами и их лидерами, борьба за власть внутри стран, народные бунты, массовая манипуляция сознанием народа, землетрясения, опасность обрушения шахт, теракты в метро и т.д.

"На наших глазах разворачиваются столь масштабные процессы, которые случаются нечасто. Например, Марс в Овне находился так же долго, как сейчас с 02.07.1941 по 11.01.1942", - добавила она.

Что нужно знать про астрологические события месяца и их влияние

1-2 августа - квадрат Солнца и Урана, неожиданные события, желание освободиться от сковывающих обстоятельств, проблемы со связью.

2 августа - квадрат Марса и Луны, следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем авто, не обижать родных.

2-4 августа - квадрат Марса и Юпитера, оппозиция Меркурия и Сатурна. Сложности при заключении договоров, сложный разговор с отцом или начальником. Общение с госструктурами лучше отложить.

3 августа - полнолуние в знаке Водолея, следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем. День повышенной эмоциональности.

6 августа - соединение Венеры и кармического узла Раху. Знакомства в этот день будут кармическими.

7 августа - Венера входит в знак Рака, отношения становятся более эмоциональными. Появится желание больше общаться с родителями, с семьей, украшать свой дом.

8 августа - соединение Марса с Лилит, возможны военные провокации, обострение отношений между людьми, слишком агрессивное поведение.

9 августа - соединение Марса и Луны, следует избегать плановых операций, повышенное внимание за рулем, не ссориться с родными.

13 августа - квадрат Марса и Плутона, сложный день, когда можно встретиться с роковыми обстоятельствами. Будьте аккуратны при общении с представителями власти.

15 августа - Уран разворачивается в ретроградное движение, могут возникнуть проблемы с электричеством, интернетом, компьютером. Лучше не совершать полеты в этот день.

16 августа - квадрат Марса и Луны, следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем авто, не обижать родных.

17 августа - соединение Солнца, Меркурия, тригон Солнца и Марса. Инициатива находит свое применение. Хорошо читать лекции, выступать на сцене, привлекать к себе внимание.

19 августа - новолуние в знаке Льва, ослабляется иммунитет. Избегайте плановых операций.

22 августа - Солнце переходит в знак Девы, повысится критичное восприятие действительности, перфекционизм. Период удачен для занятия здоровьем, диет, очищения. Это время подведения итогов лета.

23 августа - оппозиция Марса и Луны, квадрат Марса и Сатурна. Следует избегать плановых операций, повышенное внимание за рулем, не ссориться с родными. Высока травмоопасность, осторожно с работой на высоте.

25 августа - оппозиция Венеры и Юпитера, перебор в чувствах, захочется всего и сразу, повышенная тяга к комфорту. Можно переоценить свои возможности.

29 августа - квадрат Марса и Луны, следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем авто, не обижать родных.

30 августа - оппозиция Венеры и Плутона, оппозиция Меркурия и Нептуна. Роковые обстоятельства в отношениях, финансовые потери, возможные обвалы на бирже, обманы, недопонимание между людьми.

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