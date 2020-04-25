Астрологи назвали главных счастливчиков мая: месяц станет началом белой полосы

Гороскоп на май гласит о том, что месяц будет весьма напряженным для некоторых знаков Зодиака, а некоторым последний месяц весны принесет кардинальные изменения в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых май станет началом белой полосы и периодом серьезной переоценки ценностей.

Овен

Май станет невероятно удачным периодом в жизни, в котором предстоит распрощаться со всеми проблемами и неурядицами. Именно они не давали вам начать новую полосу жизни, на которой ожидаются бонусы и сюрпризы. Вселенная не просто будет сопутствовать во всех делах и начинаниях, а укажет путь к началу нового дела, завершению проекта, приведет к нужному человеку. Астрологи рекомендуют отбросить все страхи и сомнения – именно это поможет добиться успеха в делах и личной жизни.

Дева

Представители этого знака давно ожидали, когда наступит белая полоса и весь хаос начала весны уйдет из жизни. С первых чисел мая Девы почувствуют мощный прилив сил и прояснение в отношении плана на ближайшее время. Самые серьезные изменения у Дев произойдут в личной жизни. Астрологи рекомендуют больше времени проводить с близким человеком и проговорить все острые темы и разногласия. Одинокие Девы имеют все шансы встретить родственную душу и начать счастливые романтические отношения.

Стрелец

Май не станет выкладывать на стол все бонусы одновременно, поэтому наберитесь терпения. Звезды сулят удачу во всех начинаниях, и каждое принятое решение окажется правильным. Доверьтесь внутреннему голосу, и вы заметите, как все проблемы постепенно уйдут из вашей жизни. В прошлом останется скука и серые будни, а дни Стрельцов наполнятся яркими красками и радостными событиями. Появится шанс встретить настоящую и искреннюю любовь, а свое окружение разбавить новыми друзьями и интересными собеседниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака в мае ждут любовные приключения и судьбоносная встреча.