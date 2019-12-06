Астролог рассказал, чем закончится встреча Зеленского с Путиным

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина 9 декабря в нормандском формате в Париже принесет позитивные новости для Украины. В этом уверен известный астропсихолог и предсказатель Вадим Зимин.

По его словам, день, когда президенты Украины и России впервые за три года встретятся за одним столом, сулит главе украинского государства немало побед. Но важно подойти к этой встрече с холодной головой, чтобы чувства не преобладали над разумом.

"От Владимира Зеленского во время нормандской встречи будет требоваться твердая решительность и своевременность принятия решений. Президенту очень важно долго не колебаться, так как это может стать причиной упущенного шанса", - говорит эксперт.

Зимин говорит, что Путин попытается втянуть Зеленского в какую-то интригу или авантюру. Но в конечном итоге президенту Украины удастся "успешно обойти острые углы".

Астропсихолог уверяет, что война на Донбассе не прекратится после встречи Зеленского с Путиным. Но к победе украинцев над агрессором 9 декабря будет сделан первый, хоть и маленький, шаг. Также, по мнению специалиста, Украину ждут позитивные сдвиги в экономической ситуации.