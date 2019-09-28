Астролог рассказал, кто на выходных разбогатеет

Гороскоп 2019 подскажет, какие знаки Зодиака имеют наибольший шанс стать богаче уже сегодня или завтра. Звезды сулят представителям этих зодиакальных созвездий невероятное везение. А известный астролог Павел Глоба назвал несколько условий, при которых все желания и мечты этих трех знаков Зодиака могут осуществиться.

Близнецы

Близнецы на этих выходных будут на коне. Их уверенность в себе и организаторские способности создадут вокруг них ореол успеха. Это отличное время, чтобы делать карьеру. Астролог для привлечения денег советует представителям знака брать инициативу в свои руки и пользоваться врожденным красноречием.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Деве следует посвятить ближайшие выходные финансам. Любые шаги в этом направлении (кроме совсем уж непродуманных или рискованных проектов) обещают оказаться успешными и прибыльными. Павел Глоба рекомендует навести порядок в финансах и счетах и не ввязываться в рискованные и авантюрные проекты.

Водолей

Водолею в ближайшие дни следует быть коммуникабельным - только при этом условии ему удастся обогатится. Умение находить общий язык с окружающими и дипломатия - конек Водолея, который может принести ему успех уже сегодня. А вот за рутинные дела, требующие концентрации и внимания лучше не браться.

Ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в октябре достанутся самые большие деньги.