Астролог назвал главных везунчиков 2020: жизнь никогда не будет прежней

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака грандиозные перемены в новом 2020-м году. Прославленный астролог Павел Глоба составил астропрогноз, в котором указал на троих счастливчиков, жизнь которых круто изменится в году Белой Крысы. Кому удастся достичь новых вершин - в материале Styler.

Тельцы

Тельцы в 2020-м году испытают настоящий энергетический подъем. Бьющая через край энергия поможет представителям этого знака без устали добиваться успехов в разных жизненных сферах - от любовных побед до карьерных взлетов. Активность Тельцов поможет решить любые задачи, начать свое дело или совершить прорыв в личностном развитии. Если вы давно искали время для серьезного разговора, астролог уверен, что в январе наступает идеальная пора.

Девы

Уже в январе Девы окунутся в водоворот событий. Первый месяц 2020-го года будет переполнен различными событиями, мероприятиями, выходами в свет. Людей, рожденных под знаком Девы, ждут новые полезные знакомства, способные перевернуть жизнь буквально на 180 градусов. Тем не менее астролог рекомендует Девам быть сдержанными, потому что вероятен риск конфликта. А это может подпортить вам репутацию.

Скорпионы

Для Скорпионов первый месяц 2020-го года пройдет под знаком смелости, решительности и самоуверенности. Павел Глоба уверен, что представители этого знака получат много предложений по работе. Это время как никогда лучше подходит, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества, и тогда вам выпадет возможность выбрать наиболее прибыльную и понравившуюся вам работу. Астролог советует в этот период избавиться от отношений, не приносящих радость, и не терпеть ничего, что противоречит вашим взглядам.

Напомним, ранее Павел Глоба также назвал главных неудачников года Белой Крысы.