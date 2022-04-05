"Ашан" сворачивает бизнес в России: никаких инвестиций и снабжения

C первых дней войны компания "Ашан Украина" осудила вооруженную агрессию России.

Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение - свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Что это значит для России?

• Не будут открываться новые магазины.

• Не будут ремонтироваться существующие магазины.

• Не будет поддерживаться ИТ-технологии и проекты.

• Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.

• Не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

Auchan Holding - французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Компания продолжала работать на территории России с начала войны в Украине 24 февраля.