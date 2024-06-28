Не тільки "Дежавю": 7 "розривних" хітів Артема Пивоварова, які звели усіх з розуму

Артем Пивоваров - це справжній феномен української музики. Його щирість, глибина почуттів та неповторний стиль підкорюють серця мільйонів шанувальників. І 28 червня артист святкує 33-ій день народження.

Маніфест

Пісня "Маніфест" стала кульмінацією проєкту "Мапа Української Ідентичності". Цей проєкт кидає виклик стереотипам про те, що значить бути українцем. Бути українцем - це не просто мати синій паспорт, це про силу духу, стійкість, сміливість, креативність, емоційність, мудрість.

Жити, мріяти, сподіватися, вірити - всі ці складові формують унікальний характер українського народу. Композиція є гімном української душі, її глибини та непохитної сили.

Рандеву

Пісня "Рандеву" Артема Пивоварова вражає багатством звучання. Тут акустичні гітари переплітаються з трембітами, дудуком, сопілкою, трубами, а також з азіатськими голосами, записаними артистом під час мандрівок.

Особливо цікавим є кліп до пісні, який розкриває глибину її задуму. Воно закликає до подорожі у власний внутрішній світ, до "рандеву" з самим собою. Це подорож, яка може відкрити нові, дивовижні грані особистості, які часто ховаються за буденними справами.





Міраж

Ця пісня є порталом, який відкриває двері до безмежних просторів уяви. Де кожен може знайти свій власний шлях, свій власний "Міраж". Незалежно від того, як ви мрієте, головне - ніколи не зупинятися, не давати крилам фантазії опуститися, нехай вони летять якомога вище, до хмар, ведучи вас до нових відкриттів, до здійснення найзаповітніших бажань.

"Наша пісня - це гімн мрійникам, людям, які не ставлять меж своїй уяві. Я вірю, що після прослуховування "Міражу" ви відчуєте в собі силу та натхнення, щоб розправити крила та злетіти разом з нами у цей дивовижний світ!",- ділиться співак.

Барабан

Не так давно артист презентував композицію "Барабан", записану в дуеті з загадковою співачкою Klavdia Petrivna. Композиція стала частиною авторського проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", де він популяризує українську літературу та її видатних представників.

Поєднання глибокого тексту поета-футуриста Ґео Шкурупія з сучасним музичним звучанням у виконанні дуету створило унікальну та проникливу композицію, яка одразу полюбилась слухачам.

Дежавю

Сингл "Дежавю" став частиною четвертого альбому співака - "Земной". Трек одразу ж завоював серця фанатів, ставши одним із найенергетичніших композицій альбому. Пісня, що торкається глибинних тем циклічності життя, стала справжнім хітом на лайв-концертах Пивоварова, збираючи численні заклики виконати її.

"Цей кліп має дуже простий підтекст. Він, як і пісня, створений для того, щоб слухач/глядач зміг звільнитися від своїх внутрішніх суперечок, конфліктів чи зацикленості на чомусь і повністю віддатися енергії танцю. Саме тому тут є максимум танців, качу та енергії", - казав Пивоваров про відеороботу на пісню.

Думи

Ще однією композицією рамках авторського проєкту "Твої вірші, мої ноти" з'явилася пісня "Думи" в дуеті із DOROFEEVA. Для Наді це перший реліз з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цей зворушливий дует презентовано на 100 день війни, день, сповнений болю, скорботи, але й незламної віри у перемогу.

Трек натхненний віршем "Думи мої, думи" видатного українського поета Тараса Шевченка - вічної класики, яка й досі не втрачає своєї актуальності. Пронизані тугою за рідним краєм, рядки вірша виражають жаль за втраченим і щиру віру у вільне життя на українській землі.

Ой на горі

Через цей трек Артем Пивоваров дарує нове життя українській народній пісні "Ой на Горі". Це ще одна композиція з авторського проєкту Пивоварова. Інтерпретація відрізняється від оригіналу: замість смутку вона несе в собі світло й надію.Текст пісні можна розглядати як метафору того, що відбувається в Україні зараз.

Український народ, мов голуби миру, зазнав нападу з боку ворога, який прагне його знищити. Проте нова версія "Ой на Горі" вселяє віру та силу. Вона закликає до єднання та стійкості перед обличчям викликів