Арсен Мірзоян сказав, що думає про броні для артистів

Зі слів виконавця, Збройні Сили та Сили Оборони - це зріз суспільства.

Тобто рішення про мобілізацію або службу не залежить від професії людини, включно з тим, чи є вона артистом.

"Обирають не за професією. Але якщо артист може допомагати грошима і морально підтримувати військових, то це теж важлива місія", - сказав Арсен.

Також Мірзоян поділився, як реагують військові, коли він перед ними виступає.

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"Дивіться, є артисти, які їздять на фронт з концертами. І я на них сам дивився, дивувався. Бо, виявляється, можна просто їздити та просто співати. Тебе саджають в автобус у твій вільний день, ти співаєш і одразу постиш. Мені це не близько. Ну, це моя субʼєктивна думка", - зізнався виконавець.

Для нього ж, каже він, краще, коли комбат може навіть не знати про приїзд артиста. Може знати медик, сержант головний.

"І тоді ми виїжджаємо на позиції, де людям звичайним не можна знаходитись. Звідти солдат ніхто не забере, і вони сидять в такому місці, де точно немає концертних залів. Є комбати, які заохочують приїзд. Вони кажуть: "Давай, Сєня, до нас!", - розповів Арсен.

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"Всі вдягаємось в броню і прориваємося, вони вмикають РЕБи і мчимо. Головне - добігти. А були й дрони, й обстріли. Ми там живемо. Можуть зателефонувати та сказати: "В мене група після штурмів, вони вже всі на антидепресантах. Приїдь, поспіваємо". І я їду, бо хлопці після штурму їм треба психологічно вирватись", - додав він.

Артист поділився, що його виступи для військових - це не лише про музику, а й про реальну допомогу. Він завжди намагається не їхати з порожніми руками, адже, на його думку, важливо бути корисним у будь-який спосіб.

"І я не з концертом їду, я щось необхідне везу, не хочеться їхати порожнім. У нас навіть так було, що ми гітару забували з собою взяти, купували терміново в Дружківці, потім продавали її на аукціоні", - поділився Мірзоян.