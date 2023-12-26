Над Арктикою з'явилися бензинові хмари: що це може означати

З 17 грудня за Полярним колом та біля нього спостерігаються незвичайні перламутрові хмари. Це явище, відоме як полярні стратосферні хмари, могли побачити жителі Норвегії, Швеції, Фінляндії та Аляски, а 22 грудня вони були зафіксовані в Італії та Швейцарії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про дослідження космосу, інновації та астрономію Space.com .

Фотограф Рамуне Шапаїлайте зняла дивовижні моменти в комуні Гран на півдні Норвегії, створивши кілька яскравих знімків. На них видно райдужні кольори хмар і мерехтіння, що переливається, завдяки якому явище і назвали перламутровими хмарами.

Дівчина зазначила, що кольори були помітні протягом усього дня, але особливо яскраво проявилися ближче до заходу сонця.

Перламутрові хмари є хмарами з льоду, які відбивають і розсіюють сонячне світло, створюючи райдужний ефект видимий із землі.

Перламутрові хмари, які бачили в різних місцях Північної Європи (фото: Space.com)

Вони формуються на висоті від 15 до 25 кілометрів на поверхні Землі і виникають при дуже низьких температурах - нижче -85 градусів за Цельсієм. Тому такі хмари можна побачити лише у зимовий період у полярних регіонах.

Хоча зазвичай "сезон" перламутрових хмар починається в січні, цієї зими вони з'явилися раніше. Експерти припускають, що це дивовижне явище можна буде спостерігати у різних країнах ще кілька тижнів.

Всупереч їхній барвистій природі, перламутрові хмари також мають свій темний бік. Вони відіграють важливу роль у руйнуванні озонового шару над Арктикою.