Археологи знайшли загадкові фігурки із золотої фольги. Над ними всі ламають голову (фото)

У багатьох країнах під час будівництва тих чи інших об'єктів археологи знаходять унікальні історичні пам'ятки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайт Музею історії культури Норвегії.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про залишки язичницького храму із золотими скарбами, які знайшли під час будівництва дороги у Норвегії.

Де знайшли скарб

Нещодавно в Музеї історії культури Норвегії повідомили, що під час будівництва дороги у селищі Вінгром знайшли рештки стародавнього язичницького храму, в якому були унікальні золоті скарби. Це селище розташоване неподалік міста Ліллегаммер у губернії Оппланн (за 176 км від Осло).

Дослідники встановили, що знайдені золоті предмети належать до часів королівської династії Меровінгів. Від V століття до середини VIII століття вони правили на значній території теперішньої Франції та Бельгії, а також на частині територій Німеччини та Швейцарії.

Деякі золоті об'єкти були знайдені в ямах, де колись стояли опорні балки для язичницького храму, решта - на місці стін.

Вони настільки малі, що їх навіть важко помітити (фото: Kulturhistorisk museum)

Щастю дослідників немає меж (фото: Kulturhistorisk museum)

Що відомо про золоті фігурки

За словами археологів, в цілому вже було знайдено 35 подібних золотих об'єктів, які насправді є монетами, хоч і квадратної форми. Розміром вони - із ніготь і є дуже тонкими.

Перші 30 монет дослідники знайшли раніше (в межах інших розкопок), ще п'ять - нещодавно.

Дехто із вчених охрестив їх монетами "золотих старців", адже на них вигравіювані напрочуд детальні зображення чоловіків і жінок у розкішному одязі (добре помітні навіть прикраси, зачіски, предмети в руках). Інші називають їх мініатюрними "золотими злитками".

У Музеї історії культури Норвегії розповіли, що ці монети - крихітні шматочки золотої жерсті, тонкі як папір або алюмінієва фольга. На них виштампувані фігури (чоловіки, жінки, або ж пари - чоловік і жінка, які стоять один проти одного).

Ці монетки - прекрасні (фото: Kulturhistorisk museum)

Унікальність знахідки

Попри крихітний розмір монет, вигравірувані на них постаті й мотиви відрізняються вражаючою кількістю деталей. Наприклад зображена на одній із них жінка має чітко "промальовану" сукню зі шлейфом і плащем, а чоловік вдягнений у короткий халат, з-під якого видно ноги.

За словами археологів, "золоті старці" настільки детальні та різноманітні, що є джерелом для:

вивчення звичаїв одягу того часу

іконографії (дослідження виконаних живописними, скульптурними або графічними засобами зображень осіб, подій, місцевостей)

Деталізація зображення дійсно вражає (фото: Kulturhistorisk museum)

Уточнюється, що більшість подібних монет у давнину мали, ймовірно, міфічне чи ритуальне значення.

Науковці припускають, що на них викарбовували зображення бога Фрейра (у германо-скандинавській міфології - бог плодючості та літа) та його дружини Ґерд (прекрасної володарки всіх річок, озер та водоспадів Йотунгейму - одного з дев'яти світів скандинавської міфології, населеного велетнями).

Їх могли приносити у жертву під час весіль або ритуалів родючості.

Дехто припускає також, що золоті монети були різновидом "храмових грошей" - засобом платежу в ритуальній сфері (золоті монетки не мають отворів, тому їх наврядчи носили як прикраси).