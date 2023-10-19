Археологи знайшли цілий склад жіночих прикрас бронзової доби прямо в полі (фото)

Після повідомлення волонтера на місце виявлення дивної знахідки прибула група археологів. Виявилося, що дивні диски з шипами - це предмет прикрас, які часто знаходять у могилах чи місцях ритуальних поховань.

Розкопки на полі не виявили жодних слідів поховань і виявилося, що тут були заховані скарби - в органічному контейнері або мішку, який давно розклався. Дослідники вирізали частину ґрунту та перевезли до консерваційної лабораторії у Фрауенфельді для вивчення.

Було виявлено 14 бронзових дисків із шипами - круглими загостреними виступами в центрі, оточені концентричними колами. Спочатку мотузка або шкіряний ремінь простягалися через отвір у кожному диску, а між ними вставлялися спіралі як прокладки. У ґрунті археологи виявили також 11 бронзових та 8 великих спіралей із золотого дроту.

У Швейцарії виявили прикраси бронзової доби (фото: Thurgau)

Також було знайдено десятки кілець та крихітні бурштинові намиста, бронзовий наконечник стріли, зуб бобра, перфорований зуб ведмедя, гірський кришталь, скам'янілий зуб акули, невеликий амоніт та кілька шматків польської руди.

За результатами дослідження, знайдені прикраси - це типова біжутерія епохи бронзи, точніше середня бронза - близько 1500 року до н. е. Жінки тих часів носили такі намисто із дисків зі спіралями.

Інші предмети вказують, що, швидше за все, в землі була схована скринька з коштовностями. Ведмежий зуб, гірський кришталь, різні камені - все це вважалося амулетами, які мають особливі захисні або цілющі властивості.

Варто зазначити, що прикраси були заховані в той час, коли важливі передові культури процвітали у Середземноморському регіоні Єгипту та Криті. А про поселення тієї епохи в Тургау практично нічого не відомо.

Після реставрації та вивчення всі знайдені предмети будуть виставлені у Музеї археології у Фрауенфельді. Ці дослідження також будуть опубліковані для громадськості.