Археологи знайшли скарб датського короля на затонулому скандинавському кораблі: що там було

Хто такий король Ганс

У 1495 році датський король Ганс прибув до Швеції на своєму знаменитому кораблі Gribshunden – для зустрічі зі Стеном Стуре старшим. Ганс збирався укласти мир зі шведським правителем і договір, який би дав йому контроль над Швецією. Саме так він вчинив перед тим з Норвегією та створив об'єднане скандинавське королівство.

Однак короля Данії спіткала невдача - його корабель спалахнув і затонув. А перед тим Ганс встиг наповнити його різними дорогими товарами. І всі скарби пішли на дно разом із членами екіпажу та багатьма воїнами.

Втрата корабля змінила плани короля Ганса, і він замість переговорів розпочав воєнні дії.

Що виявили археологи

Дістатись затонулого корабля вчені пробували кілька разів і його уламки вперше виявили лише 1960 року. Проте на той час не існувало технологій, які б допомогли ретельно дослідити корабель.

Нещодавно дослідженням зайнялися шведські вчені, які виявили на дні зовсім неймовірний скарб - рослинний матеріал, в якому знаходиться понад 3000 зразків.

Серед цих зразків – мускатний горіх, гвоздика, гірчиця, кріп, шафран, імбир, перець та мигдаль. Всі ці спеції на час царювання Ганса були дуже дорогими й коштували цілий статок.

Фото: Зразки прянощів із затонулого корабля (phys.org)

Деякі прянощі були родом з Індонезії й це вказує, на думку археологів, те, що король Ганс розвинув у ті часи сильну торговельну мережу.

Дослідники знайшли й більш дивовижні трави – наприклад, шматочки сушеної ожини, малини, винограду та льону. І кожна з цих знахідок підтверджує, що Ганс був дуже багатим та могутнім. На кораблі була також знайдена білена, яку використовували виключно з медичною метою.

Завдяки тому, що корабель було виявлено в малосолоній частині Балтійського моря, де завжди низька температура води, зразки рослин були у відмінному стані.