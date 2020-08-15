Археологи нашли в некрополе под Полтавой захоронения скифской элиты с тайником (видео)

Археологи завершили исследования курганов скифской эпохи на некрополе Скоробир в заповеднике под Полтавой возле села Бельск и обследовали погребения, которые датируются IV и серединой VI веков до нашей эры. Исследователи нашли захоронения тогдашней аристократии с артефактами, элементами оружия и небольшим тайником.

Ученые рассказали, что в двух обследованных курганах похоронена элита - население Скифской эпохи, которое проживало на территории Бельского городища. Об этом передает Poltavske.tv.

Как уточнил директор историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост, элитой в скифское время являлись воины.

Отмечается, что погребение скифского воина, которому около 2,5 тысячи лет, уже было разграблено ранее, но в нем все-таки еще остались артефакты.

Курган VI века до н.э. имеет довольно интересную погребальную конструкцию и впечатляющие размеры. Человеческие скелеты фактически отсутствуют, зато сохранились уникальные находки: два целых черпака, целая корчага, острие копья, богатый сагайдачный набор, элементы конской сбруи.

По словам руководителя экспедиции Дениса Гречко, остатки инвентаря указали ученым, что захоронение окончания раннего скифского времени принадлежало представителю аристократии.

В другом кургане (IV века до н.э.) обнаружили человеческие остатки, нож, удила, псалии, нахрапник и бронзовые пластины от панцирного снаряжения воина. Захоронение было совершено в деревянном срубе.

"Почти все находки нашли в грабительских ходах. Это и наконечник копья, и кости покойника. Кроме того, с южной части обнаружили небольшой тайник, где нашли остатки конской сбруи", - добавил он.

Видео: Под Полтавой ученые нашли в скифских курганах останки воина с артефактами и тайником

Как сообщалось, ранее ученые под Мариуполем нашли захоронения предков киммерийцев в кургане, который старше пирамиды Хеопса.

Напомним также, что перед этим археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э.