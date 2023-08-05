Археолог Евеліна Кравченко: "Росія весь час інтерпретує історію так, як вигідно їй"

Росія продовжує красти археологічні пам'ятки з окупованих територій України, завдяки ним у майбутньому вона зможе маніпулювати історичними фактами й створювати вигідні їй "версії минулого". Запобігти цьому могли б нові міжнародні документи, які б регулювали правила переміщення пам'яток під час ведення війни.

Українська археологія зараз заново формується

"Росіяни інтерпретують історію так, як вигідно їм. Вони займаються цим все життя. Археологія як наука сформувалася на межі 19-20 ст, а української археології не було - тільки зародки. Наших науковців всіх або розстріляли, або ефективно їм пояснили, що краще мовчати, що вони після того і робили", - каже Кравченко.

Відповідно, українська археологія зараз заново формується.

"Ми зараз маємо створювати не просто археологічний, а історичний наратив, бо в нас нема такого мейнстріму у світовій науці, щоб ми представляли самі себе. Частіше за все ми представляли себе разом з росіянами і це була спільна робота, яка базувалася на їхній ідеологічній основі. А зараз ми маємо закручувати все навколо себе. Це має бути одним із завдань нашої науки у найближчі 20-30 років", - каже археолог.

Як захистити наші пам'ятки

"Бажано, щоб на рівні ЮНЕСКО виникли нові документи по переміщенню пам'яток. Ми максимально тиснемо на них, щоб вони міняли свої підходи. Звичайно, вони працюють, є моніторингові місії, які збирають матеріали, документують все. Це використовуватиметься у судах при поверненні пам'яток", - наголошує Кравченко.

Вона зазначає, що зараз наукова спільнота користується документами, які були написані на основі досвіду Другої світової війни.

"Гаазька конвенція про захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту, і конвенція ЮНЕСКО, і конвенція про переміщення культурних цінностей - це все результати Другої світової. Є ще один - ІІ протокол Гаазької конвенції, створений за результатами війн у 80х - 90-х на Близькому сході. А зараз нам дуже потрібно новий документ, пов'язаний із сучасними реаліями ведення таких війн", - пояснює археолог.

Наголосимо, що пропри свої варварські дії в Україні, Росія досі входить у ЮНЕСКО.