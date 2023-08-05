Археолог Эвелина Кравченко: "Россия все время интерпретирует историю так, как выгодно ей"

Россия продолжает воровать археологические памятники с оккупированных территорий Украины, благодаря которым в будущем она сможет манипулировать историческими фактами и создавать выгодные ей "версии прошлого". Предотвратить это могли бы новые международные документы, которые регулировали б правила перемещения артефактов во время ведения войны.

Украинская археология сейчас заново формируется

"Россияне интерпретируют историю так, как выгодно им. Они занимаются этим всю жизнь. Археология как наука сформировалась на рубеже 19-20 вв., а украинской археологии не было - только начало. Наших ученых всех либо расстреляли, либо эффективно им объяснили, что лучше молчать, что они после того и делали", - говорит Кравченко.

Соответственно, украинская археология сейчас заново формируется.

"Мы сейчас должны создавать не просто археологический, а исторический нарратив, потому что у нас нет такого мейнстрима в мировой науке, чтобы мы представляли сами себя. Чаще всего мы представляли себя вместе с россиянами и это была совместная работа, которая базировалась на их идеологической основе. А сейчас мы должны закручивать все вокруг себя. Это должно быть одной из задач нашей науки в ближайшие 20-30 лет", - говорит археолог.

Как защитить наши достопримечательности

"Желательно, чтобы на уровне ЮНЕСКО возникли новые документы по перемещению артефактов. Мы максимально давим на них, чтобы они меняли свои подходы. Конечно, они работают, есть мониторинговые миссии, которые собирают материалы, документируют все. Это будет использоваться в судах при возвращении украденных фондов", - отмечает Кравченко.

Она добавляет, что сейчас научное сообщество пользуется документами, написанными на основе опыта Второй мировой войны.

"Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, и конвенция ЮНЕСКО, и конвенция о перемещении культурных ценностей - это все результаты Второй мировой. Есть еще один - II протокол Гаагской конвенции, созданный по результатам войн в 80х - 90-х на Ближнем востоке. А сейчас нам очень нужен новый документ, связанный с современными реалиями ведения таких войн", - объясняет археолог.

Отметим, что несмотря на свои варварские действия в Украине, Россия до сих пор входит в ЮНЕСКО.