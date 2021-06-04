Как арендовать электросамокат: все подводные камни поездок

Новый тренд с электросамокатами в городах набирает обороты. В Европе его называют транспортом последней мили. В больших городах водители, не доехав до своего пункта назначения из-за отсутствия там мест для парковки, оставляют машину и берут электросамокаты.

Как арендовать электросамокат

Нужно загрузить в смартфон приложение сервиса аренды электросамоката. На транспортном средстве обычно указана компания-владелец или есть для загрузки приложения специальный код. Все приложения можно найти в Google Pay и App Store.

Потом нужно отсканировать QR-код, который расположен на руле. Для того чтобы начать поездку – достаточно просто оттолкнуться и самокат сдвинется с места.

Важно!

Ездить на электросамокатах можно по всему городу, но парковаться и оставлять самокат – только в определенных зонах. Они указаны в приложении.

Оставлять электросамокат нужно только в безопасном месте – там, где он не будет перекрывать движение и не будет никому мешать.

После того как вы добрались до места назначения, обязательно нажмите "Завершить поездку" в приложении. Оплата за аренду будет автоматически списана с вашей карты.

Как кататься на электросамокате

На данный момент езда на самокате не регулируется правилами в Украине. Законопроект № 3023, который будет регулировать правила такого движения, сейчас находится в Верховной Раде и его готовят ко второму чтению.

В Европе электросамокаты приравняли к велосипедам, чтобы люди могли ездить по велодорожкам и за нарушения получали такие же штрафы.

С полной батареей электросамокат может проехать примерно 30 км. Скорость таких самокатов – от 15 до 25 км/час. В частных самокатах владельцы обычно ограничивают скорость. Для безопасности. Однако такие самокаты могут разгоняться до 40-60 км/в час.

Есть и возрастные ограничения: пользоваться электросамокатами можно только лицам после 18 лет.

Недостатки электросамокатов

Это сезонный транспорт, который не подходит для езды в холодное время года, а также нежелательно его использовать во время дождя.

Для города скорости электросамоката достаточно, а вот на дальние дистанции на нем уехать не получится.

Плохое качество дорог будет сильны затруднять передвижение на электросамокатах.

Как начнут наказывать водителей электросамокатов в Украине

В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект № 3023, который будет регулировать правила пользования новыми транспортными средствами. Что предлагают депутаты:

Штрафы за езду на неисправном электротранспорте

Штрафы за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Штрафы за использование телефона во время езды

Штрафы за перевозку пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией ТС

Штрафы за езду на самокате, который оборудован недостаточным образом

Владельцев электросамокатов обяжут выделять транспортные средства светоотражающими элементами, а на самом ТС должен быть установлен фонарь или фара, а также звуковой сигнал.

Рассматривается и вариант запрета перемещаться на электросамокатах по автомобильным дорогам и тротуарам – только по велодорожкам, а в их отсутствии – по краю проезжей части или обочине.