Аренда жилья в Украине без рисков: как правильно снять квартиру

Аренда жилья в Украине связана с большим риском, так как мошенники часто используют такие ситуации для своих преступных схем. Неправильно заключенный договор или непорядочность владельцев квартиры или арендаторов также ведет к проблемам.

Специалист с 10-летним стажем Богдан Маковецкий рассказал, какие вопросы необходимо учитывать при аренде жилья. Об этом пишет "24 канал".

Стоимость аренды

Для того чтобы привлечь клиентов, владельцы и риелторы пишут цену меньше или не учитывают комиссию и оплату первого-последнего месяца. Также часто не указывают стоимость коммунальных услуг в разное время года. Перед составлением договора эти вопросы нужно обязательно обсудить. Если есть страховая сумма, сразу обсудите, когда и при каких обстоятельствах вы сможете ее получить обратно.

Фотографии жилья в объявлениях

В объявлениях бывает так, что в разных предложениях публикуют одинаковые фотографии. Или публикуют старые фотографии, до ремонта, без мебели. Стоит проверить соответствует ли информация в объявлениях с жильем, которые вы собираетесь арендовать.

Животные и маленькие дети в квартире

Этот пункт стоит обговорить сразу, так как многие владельцы квартир категорически против животных в своей квартире или детей дошкольного возраста. Иногда с хозяевами можно договориться и предложить залог.

Срок аренды

Обязательно выясните, на какой срок сдается жилье, не планируют ли хозяева продавать свою квартиру в ближайшее время. Обычно договор заключается на полгода, а после этого периода собственники жилья могут поднять арендную плату, сменить арендаторов или продать жилье.

Соседи

Выясните, кто живет в соседних квартирах. Часто причиной смены жилья бывают именно соседи, которые создают невозможную обстановку.

Предыдущие арендаторы

Также стоит спросить владельцев квартиры о причинах освобождения квартиры предыдущими арендаторами.

Документы на квартиру

Обязательно нужно проверить все документы на право владения квартиры, а также данные о владельце: договор купли-продажи квартиры, паспорт, идентификационный код.

Состояние жилья, техники и коммуникаций

Проверьте полностью состояние всей мебели, лампы, окна, двери, замки, смесители, всю технику, которая есть в доме – стиральной машины, холодильника, плита на кухне. Если обнаружите повреждения или неисправности – обязательно укажите на это владельцу квартиру. Это поможет избежать в будущем ответственности за порчу имущества.

Показания счетчиков

Перед заселением обязательно снимите все показания счетчиков и внесите данные в договор. Сделайте фото на телефон. Это обезопасит вас от оплаты долгов за предыдущих арендаторов.

Кто будет оплачивать коммунальные услуги

Специалисты рекомендуют взять эту обязанность на себя и платить самостоятельно, так как у владельцев квартир бывают льготы, и они скрывают об этом информацию, а также бывали ситуации, когда владельцы квартир брали деньги, но не оплачивали счета.

Договор

Проверьте все пункты договора, а также данные обо всех собственниках жилья. Прочитайте внимательно все пункты, чтобы были учтены все ваши интересы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменятся правила покупки и продажи квартир.