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Арехологи раскопали могилу легендарного древнегреческого астронома и поэта

Пятница 16 октября 2020 17:59
Арехологи раскопали могилу легендарного древнегреческого астронома и поэта
Археологи нашли останки древнегреческого астронома (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Турции археологам удалось обнаружить останки поэта и астронома, который жил до нашей эры

Археологи нашли захоронения древнегреческого поэта и астронома Арата, который жил и работал в 315 году до нашей эры. Потрясающую находку удалось сделать ученым в древнем городе Соли Помпейполис, что на территории современной Турции (провинция Мерсин).

Интересно, что останки города были выявлены еще в XIX веке, когда археологи раскопали руины Зимбиллы Тепе в черноморском регионе страны, пишет Greek Reporter.

Профессор Ремзи Ягджи, который руководит раскопками, говорит, что мемориальная таблица в городе была обнаружена впервые и поэтому находка абсолютно уникальна.

"Впервые была обнаружена мемориальная гробница, связанная с археологией древнего города Соли Помпейполис. Кроме более знакомых зданий, таких как улицы с колоннами, старинный порт, театр и баня, было обнаружено что-то очень уникальное. Эта находка дает динамику древнему городу и может повлиять на туризм в регионе", - отметил Ягджи.

Арехологи раскопали могилу легендарного древнегреческого астронома и поэта

Древнегреческий город Соли Помпейполис на территории современной Турции (фото: greece.greekreporter.com)

Отметим, что работы Арата до сих пор являются предметами изучений. Годы его жизни попадают как на период эллинизма, так и на римский.

Он написал астрономическую поэму "Явления" в 732 стихах и поэму "Признаки погоды" в 422 стихах.

Ранее мы писали, что археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации. Они выяснили, как древние люди долго сохраняли продукты в условиях жаркого климата.

Кроме того, мы рассказывали, что археологи обнаружили 1200-летний текст с грозным предупреждением.

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