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Арехологи розкопали могилу легендарного давньогрецького астронома і поета

П'ятниця 16 жовтня 2020 17:59
Арехологи розкопали могилу легендарного давньогрецького астронома і поета
Археологи знайшли останки давньогрецького астронома (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Туреччині археологам вдалося виявити останки поета і астронома, який жив до нашої ери

Археологи знайшли поховання давньогрецького поета і астронома Арата, який жив і працював в 315 році до нашої ери. Приголомшливу знахідку вдалося зробити вченим в стародавньому місті Солі Помпейполіс, що на території сучасної Туреччини (провінція Мерсін).

Цікаво, що останки міста були виявлені ще в XIX столітті, коли археологи розкопали руїни Зімбілли Тепе в чорноморському регіоні країни, пише Greek Reporter.

Професор Ремзі Ягджи, який керує розкопками, каже, що меморіальна таблиця в місті була виявлена вперше і тому знахідка абсолютно унікальна.

"Вперше була виявлена меморіальна гробниця, пов'язана з археологією стародавнього міста Солі Помпейполіс. Крім знайомих будівель, таких як вулиці з колонами, стародавній порт, театр і лазня, було виявлено, щось дуже унікальне. Ця знахідка дає динаміку древньому місту і може вплинути на туризм в регіоні", - зазначив Ягджи.

Арехологи розкопали могилу легендарного давньогрецького астронома і поета

Давньогрецьке місто Солі Помпейполіс на території сучасної Туреччини (фото: greece.greekreporter.com)

Відзначимо, що роботи Арата досі є предметами вивчення. Роки його життя потрапляють як на період еллінізму, так і на римський.

Він написав астрономічну поему "Явища" в 732 віршах і поему "Ознаки погоди" у віршах 422.

Раніше ми писали, що археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації. Вони з'ясували, як стародавні люди довго зберігали продукти в умовах жаркого клімату.

Крім того, ми розповідали, що археологи виявили 1200-річний текст з грізним попередженням.

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