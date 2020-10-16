Арехологи розкопали могилу легендарного давньогрецького астронома і поета

У Туреччині археологам вдалося виявити останки поета і астронома, який жив до нашої ери
Археологи знайшли поховання давньогрецького поета і астронома Арата, який жив і працював в 315 році до нашої ери. Приголомшливу знахідку вдалося зробити вченим в стародавньому місті Солі Помпейполіс, що на території сучасної Туреччини (провінція Мерсін).
Цікаво, що останки міста були виявлені ще в XIX столітті, коли археологи розкопали руїни Зімбілли Тепе в чорноморському регіоні країни, пише Greek Reporter.
Професор Ремзі Ягджи, який керує розкопками, каже, що меморіальна таблиця в місті була виявлена вперше і тому знахідка абсолютно унікальна.
"Вперше була виявлена меморіальна гробниця, пов'язана з археологією стародавнього міста Солі Помпейполіс. Крім знайомих будівель, таких як вулиці з колонами, стародавній порт, театр і лазня, було виявлено, щось дуже унікальне. Ця знахідка дає динаміку древньому місту і може вплинути на туризм в регіоні", - зазначив Ягджи.
Давньогрецьке місто Солі Помпейполіс на території сучасної Туреччини (фото: greece.greekreporter.com)
Відзначимо, що роботи Арата досі є предметами вивчення. Роки його життя потрапляють як на період еллінізму, так і на римський.
Він написав астрономічну поему "Явища" в 732 віршах і поему "Ознаки погоди" у віршах 422.
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