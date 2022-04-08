Якщо в аптеці нема ваших ліків: названо аналоги життєво важливих препаратів

Лікар розповів, що робити, якщо ви зіткнулися в перебоях з постачаннями ваших життєво необхідних ліків.

В списку йде мова про аналоги антидепресантів, нейролептиків, протисудомних препаратів. Перша назва - це назва діючої речовин і далі вказані аналоги препарату

Раніше ми писали, що лікар розповів всю правду про крапельниці "для профілактики і чистки судин".

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