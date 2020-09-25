В аптеке Днепра продавали лекарство от COVID-19: чем это закончилось

В аптеке Днепра продавалось лекарство от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Аптеку оштрафовали за фейковый препарат от коронавируса

В Днепре аптека торговала поддельными лекарствами от коронавируса, то есть вводила людей в заблуждение. От COVID-19 еще не придумали препарата, который может его побороть. Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать аптеку на 30 тысяч гривен и провести расследование инцидента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. Отметим, что препарат назывался "Антикоронавирус". Стоимость одной баночки таблеток была 55 гривен.

"Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты с названием "Антикоронавирус" есть", - написал Хмельницкий.

Согласно опросу АМКУ, 76,8 % респондентов, покупая подобный товар, считали, что у него есть профилактические или лекарственные свойства.

В Днепре торговали лекарством от коронавируса (фото: facebook.com/khmelnitskyy.aleksey)

Отметим, что Госпродпотребслужба сообщила, что в Украине не зарегистрировано ни одного препарата, который способствует лечению коронавируса. Вся подобная реклама таких средств является незаконной и будет наказываться.

Как мы ранее сообщали, Комаровский сообщил, когда в Украине будет новая волна COVID-19.