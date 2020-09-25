ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В аптеке Днепра продавали лекарство от COVID-19: чем это закончилось

Пятница 25 сентября 2020 12:33
В аптеке Днепра продавали лекарство от COVID-19: чем это закончилось
В аптеке Днепра продавалось лекарство от коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Аптеку оштрафовали за фейковый препарат от коронавируса

В Днепре аптека торговала поддельными лекарствами от коронавируса, то есть вводила людей в заблуждение. От COVID-19 еще не придумали препарата, который может его побороть. Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать аптеку на 30 тысяч гривен и провести расследование инцидента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. Отметим, что препарат назывался "Антикоронавирус". Стоимость одной баночки таблеток была 55 гривен.

"Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты с названием "Антикоронавирус" есть", - написал Хмельницкий.

Согласно опросу АМКУ, 76,8 % респондентов, покупая подобный товар, считали, что у него есть профилактические или лекарственные свойства.

В аптеке Днепра продавали лекарство от COVID-19: чем это закончилось

В Днепре торговали лекарством от коронавируса (фото: facebook.com/khmelnitskyy.aleksey)

Отметим, что Госпродпотребслужба сообщила, что в Украине не зарегистрировано ни одного препарата, который способствует лечению коронавируса. Вся подобная реклама таких средств является незаконной и будет наказываться.

Как мы ранее сообщали, Комаровский сообщил, когда в Украине будет новая волна COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь