Аптечка для перемещений с маленькими детьми: что в ней должно быть обязательно

"Вовремя оказать помощь малышу – первая задача родителей. Инструменты и перевязочные материалы, а также необходимые лекарства – основа домашней аптечки, а родители – первая неотложная помощь, которая находится рядом с ребенком", - подчеркнули медики.

Они дали основные рекомендации по необходимым вещам, которые должны быть в аптечке любого родителя.

1. Аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и средства лечения следует положить в отдельную коробку, сумку, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать ее содержимое от ударов, света и влаги.

2. Любые препараты в форме таблеток, капсул, драже – не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя применять спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей – это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечки.

3. Обращайте внимание на дозировку: например, при использовании сосудосуживающих для носа она должна быть ниже, чем для взрослых.

4. Обратите внимание, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя использовать детям до одного года.

Что обязательно нужно положить в аптечку: