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"Аптечка Бога". Названі найкорисніші плоди, що позбавляють від 99 хвороб

Фото: Яка корисна ягода (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ягоди бузини - справжнє джерело здоров'я. У народній медицині, що використовувалася століттями, говорили, що це "божа аптечка", тому що плоди цієї рослини позбавляють від 99 різних хвороб.

Чому варто додати їх до свого щоденного меню, розповіли на польському ресурсі Przyslijprzepis.

Корисні властивості бузини

  • має послаблюючий ефект
  • допомагає очистити організм від токсинів
  • підтримує обмін речовин
  • регулює роботу травної системи
  • має сечогінний ефект
  • підтримує імунну систему
  • має противірусний ефект
  • підтримує вироблення колагену
  • завдяки великим дозам вітаміну С має жарознижувальну дію
  • є м'яким, природним болезаспокійливим засобом

Як зробити цінний оцет із чорної бузини?

Приготувати домашній оцет бузини можна як з ягід, так і з залишків після видавлювання з них соку. Він чудово підходить, особливо для тих, хто бореться із високим тиском.

Для його приготування варто озброїтися не лише терпінням, а й великою банкою ємністю не менше 2 літрів, марлею, гумкою та склянкою.

Інгредієнти:

  • 4 чашки бузини
  • 4 столові ложки меду
  • 5 склянок води
  • 2 столові ложки оцту
  • яблуко

Ретельно очистіть ягоди бузини та помістіть їх у воду з харчовою содою. Потім знову промийте їх. На цьому етапі можна вичавити сік бузини. Використовуйте для цього плоди, що залишилися. Перекладіть їх у скляну банку, попередньо простерилізовану. Потім додайте мед, змішаний з водою. Отриманою сумішшю залийте ягоди.

Додайте шматочки яблука та оцет. Якщо плоди виступають за рівень води, придавіть склянкою або тарілкою. Перемішайте чистою дерев'яною ложкою. Накрийте банку марлею і закріпіть резинкою. Потім залиште суміш приблизно на 3 тижні.

Щодня дивіться та перемішуйте суміш. Якщо згори утворюється тонка плівка, не хвилюйтеся. Якщо пінка з пліснявою - все потрібно вилити.

Приготований таким чином оцет розлийте через фільтр у чисті пляшки. Зберігати його можна в прохолодному та темному місці - у холодильник ставити не потрібно.

Як ми писали раніше, цей продукт їли люди, які дожили до 100 років.

Читайте також, які продукти категорично не можна їсти після 40 років.

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