Apple розробляє нові моделі своїх гаджетів, які відрізнятимуться від попередніх

Apple планує зробити MacBook Pro, Apple Watch та iPhone більш тонкими. Дизайн нового iPad Pro M4 став першою ознакою нового напряму компанії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors , який спеціалізується на написанні новин про продукцію Apple.

Що відомо про майбутній випуск iPad

Під час презентації iPad Pro M4 минулого місяця Apple назвала його найтоншим пристроєм компанії за всю історію і навіть порівняла його з iPod nano 2012 року, щоб підкреслити його витончені розміри.

В останньому випуску своєї розсилки Power On Марк Гурман пише, що, наслідуючи приклад iPad Pro, Apple тепер прагне випускати максимально тонкі пристрої у всіх своїх лінійках, не жертвуючи при цьому часом автономної роботи або важливими новими функціями.

Гурман вважає, що новий iPad Pro - це "початок нового класу пристроїв Apple", і мета компанії - запропонувати "найтонші та найлегші продукти у своїх категоріях у всій технологічній галузі".

За наявними даними, у найближчі кілька років Apple має намір випустити тонші версії iPhone, Apple Watch та MacBook Pro.

Джерела Гурмана повідомляють, що Apple зараз зосереджена на розробці значно тоншого iPhone до лінійки iPhone 17 у 2025 році. Вона нібито отримає "значний редизайн" за аналогією до iPhone X.

Що відомо про інші гаджети

Раніше Гурман повідомляв, що Apple планує повну переробку Apple Watch до десятиліття пристрою, названу "Apple Watch X".

Оскільки оригінальні Apple Watch були представлені в 2014 році і випущені в 2015 році, Гурман не впевнений, чи вийдуть Apple Watch X в 2024 або 2025 році. Проте аналітик Apple Мін-Чі Куо заявив, що майбутні Apple Watch цього року матимуть більший екран і більш тонкий дизайн, що схоже на те, про що говорив Гурман.

У 2021 році Apple значно переробила MacBook Pro, зробивши його товщим і важчим. Основним моментом стало повернення кількох портів, видалених у попередніх версіях на користь тонкості корпусу. Тепер моделі MacBook Pro включають порт HDMI, слот для SD-карти, порт зарядки MagSafe 3, три порти Thunderbolt 4 (USB-C) та роз'єм для навушників.