Apple презентувала новий iPhone 16: як виглядає, характеристики та фото

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Apple представила нові iPhone 16 та iPhone 16 Plus на заході, які мають водо- та пилозахисний дизайн та нові кольори, включаючи ультрамарин, бірюзовий та рожевий.

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iPhone 16 має 6,1-дюймовий дисплей, а iPhone 16 Plus має 6,7-дюймовий дисплей. Обидва можуть досягати яскравості до 2000 ніт і знижуватися до одного ніта у темряві.

Кнопка дії також знайшла своє місце в цій серії iPhone і є такою ж налаштованою, як та, яку ми бачили на минулорічних iPhone Pro-моделях.

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Також є нова доступна кнопка управління камерою, яка дозволяє швидко отримати доступ до камери і керувати нею за допомогою свайпа пальцем.

Користувачі також можуть використовувати цей інструмент для доступу до Visual Intelligence, функції на базі штучного інтелекту, доступної в iOS 18, яка може розповісти вам більше про будь-який об'єкт, на який ви наводите камеру.

Вона схожа на Google Lens і може виконувати такі дії, як додавання дат подій у календар після того, як ви наведете камеру на листівку, яку бачите на вулиці.

Масив камер на стандартних моделях iPhone 16 включає основний 48-мегапіксельну матрицю, 12-мегапіксельний телеоб'єктив та нову ультрашироку камеру з макрорежимом. Цей масив також зможе знімати просторові фотографії, які можна переглядати на Apple Vision Pro.

Обидві стандартні моделі iPhone 16 працюють на новому чіпі A18, який має 16-ядерний нейронний двигун, оптимізований для генеративних моделей. Внутрішня частина оснащена 6-ядерним процесором і 5-ядерним графічним процесором, обидва з яких матимуть вирішальне значення для живлення всіх нових функцій Apple Intelligence, що надходять до iOS 18.

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За словами Apple, як iPhone 16, так і 16 Plus мають більші акумулятори, ніж їх попередники, і в поєднанні з підвищенням ефективності, доданої від чіпсету A18 і покращень iOS 18, повинні забезпечити набагато більший термін служби батареї в цілому (хоча Apple не надала точної оцінки).

Обидва iPhone 16 і 16 Plus доступні для попереднього замовлення сьогодні, починаючи з 799 і 899 доларів відповідно, і будуть широко доступні 20 вересня.

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iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

Дизайн моделей Pro

Моделі Pro трохи вищі та ширші, а стандартні моделі iPhone 16 мають перероблений виріз камери, який розташований вертикально, а не по діагоналі.

У дизайні зовнішньої камери моделей iPhone 16 Pro мало змін, Apple продовжує використовувати квадратний виступ камери, в якому розміщуються три об'єктиви.

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Зміни розміру iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro має дисплей розміром 6,27 дюйми, а iPhone 16 Pro Max має дисплей розміром 6,85 дюйми.

Зі збільшенням розміру дисплея також збільшилися розміри корпусу iPhone. Обидві моделі вищі і ширші, ніж моделі iPhone 15 Pro, а товщина залишилася колишньою, але вага трохи стала більшою через збільшення розміру.

Технологія дисплея

OLED-панелі iPhone 16 використовують технологію мікролінз для підвищення яскравості та зниження енергоспоживання. Мікролінзові масиви або MLA використовують однорідний малюнок із мільярдів лінз усередині панелі для зменшення внутрішнього відображення. Відбите світло збільшує яскравість, що сприймається, без збільшення енергоспоживання.

OLED-дисплеї, що використовуються в лінійці iPhone 16, є більш енергоефективними завдяки покращеним матеріалам.

Чіпи серії A

Всі чотири моделі iPhone 16 використовуватимуть один і той же чіп наступного покоління A18, але iPhone 16 Pro та Max використовують А18 Pro.

Чіпи A18 з меншою кількістю ядер GPU використовуються для моделей iPhone 16, тоді як чіпи з кращим GPU можуть використовуються для моделей iPhone 16 Pro.

Чіп наступного покоління A18 iPhone 16 Pro включає модернізований нейронний процесор із "значною мірою" великою кількістю ядер. Це дозволить покращити продуктивність штучного інтелекту та машинного навчання, а також, як очікується, мати більший розмір кристала.

Теплові покращення

Моделі iPhone 16 включатимуть нову теплову конструкцію для боротьби з перегрівом. Apple працює над графеновою тепловою системою для моделей iPhone 16, а моделі iPhone 16 Pro також включають металевий корпус акумулятора, який покращить розсіювання тепла.

Графен має більш високу теплопровідність, ніж мідь, що використовується в тепловідводах iPhone.

Моделі iPhone 16 включають більший графітовий лист усередині для зменшення тепла та усунення потенційного перегріву від чіпа Apple silicon.

Оперативна пам'ять

Стандартні моделі iPhone 16 оновлені до 8 ГБ оперативної пам'яті порівняно з 6 ГБ у моделях iPhone 15. Це означає, що всі чотири моделі iPhone 16 пропонують 8 ГБ оперативної пам'яті.

Модеми 5G

Моделі iPhone 16 Pro оснащені модемом Qualcomm Snapdragon X75, що забезпечує швидший та ефективніший зв'язок 5G.

Qualcomm X75 підтримує стандарт "5G Advanced" з покращеннями штучного інтелекту та машинного навчання для вдосконалення 5G, тому Apple позиціонує моделі iPhone 16 Pro як такі, що мають підключення "5G Advanced".

Стандартні моделі iPhone 16 використовують чіп Qualcomm X70, який вже використовувався у моделях iPhone 15.

Wi-Fi 7

Моделі iPhone 16 Pro використовують технологію Wi-Fi 7 наступного покоління, яка забезпечить швидкість передачі даних не менше ніж 30 гігабіт на секунду і може досягати 40 Гбіт/с.

Wi-Fi 7 також може використовувати канали 320 МГц і підтримує технологію квадратурної амплітудної модуляції (QAM) 4K, що зрештою забезпечує швидкість в 2,4 рази вище, ніж у Wi-Fi 6 при тій же кількості антен.

Wi-Fi 7 в кінцевому підсумку забезпечить більш високу максимальну швидкість передачі даних, меншу затримку та надійніше з'єднання.

Хоча Wi-Fi 7 обмежений моделями iPhone 16 Pro, стандартні моделі iPhone 16 отримали оновлення до Wi-Fi 6E, що підтримує діапазон Wi-Fi 6 ГГц.

Технологія камери iPhone 16

Моделі iPhone 16 Pro включають покращену ширококутну камеру з 48-мегапіксельним сенсором, що дозволить покращити якість знімків за низького освітлення.

48-мегапіксельна камера Fusion на ‌iPhone 16 Pro‌ також підтримує відеозапис 4K120 кадрів за секунду в повному HDR, який можна використовувати в режимі уповільненої зйомки або звичайного відео.

Варіанти запису включають 120, 60, 30 або 24 кадри в секунду з інтелектуальною обробкою звуку зниження шуму вітру. Можливість захоплення просторового звуку дозволяє робити більш захоплюючі записи, особливо при використанні з AirPods або Apple Vision Pro.

Camera Control - це спеціальна кнопка із сапфірового скла з тактильним зворотним зв'язком, призначена для функцій додатка камери. Натискання на Camera Control запускає застосунок камери.

Повторне натискання робить знімок, а натискання утримує відеозапис. Camera Control також пропонує сенсорні жести, що дозволяє йому розрізняти клацання та легше натискання.

Легке натискання відкриває новий чистий перегляд, що допомагає користувачам зосередитися на кадруванні знімка, в той час як новий накладний елемент забезпечує швидкий доступ до функцій камери, таких як зум і перемикання між об'єктивами.

Користувачі можуть трохи натиснути двічі, щоб побачити інші елементи керування, і перейти до кращого. Camera Control буде оновлена пізніше цього року, щоб заблокувати фокус та експозицію напівнатисканням.

Camera Control також отримує Visual Intelligence - нову функцію Apple Intelligence, ексклюзивну для лінійки iPhone 16. Visual Intelligence активується Camera Control, дозволяючи користувачам направляти камеру свого iPhone на що-небудь і виводити контекстні дані, наприклад інформацію про ресторан, а також виконувати такі дії, як наповнення календарної події.

Як iPhone 16 Pro, так і iPhone 16 Pro Max отримали 5-кратний телеоб'єктив у 2024 році замість того, щоб технологія обмежувалася більшим Pro Max.

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Акумулятор

Моделі iPhone 16 Pro використовують технологію штабелюваних акумуляторів, що призведе до збільшення ємності та збільшення терміну служби. Такі батареї широко використовуються в електромобілях та медичних пристроях, але є новою технологією смартфонів.

iPhone 16 Pro підтримує провідну зарядку потужністю 40 Вт та бездротову зарядку MagSafe потужністю 20 Вт.

Акумулятор iPhone 16 має оновлений корпус із нержавіючої сталі, який дозволить збільшити щільність енергії, що зрештою призведе до збільшення щільності енергії до 10 відсотків. Це призведе до збільшення терміну служби батареї.

Можливості штучного інтелекту

Перші функції Apple Intelligence будуть доступні виключно для англомовних користувачів США. Надалі компанія планує розширити підтримку іншими мовами. Вже в грудні з'явиться підтримка діалектів англійської мови в таких країнах, як Австралія, Канада, Нова Зеландія, Південна Африка та Великобританія.

Підтримка нових мов запланована на 2025 рік. Apple обіцяє, що в 2025 році Apple Intelligence буде доступна китайською, французькою, японською та іспанською мовами.

Після запуску Apple Intelligence буде безкоштовно доступна для власників iPhone 15 Pro, iPhone 16 та iPhone 16 Pro. Користувачі Mac або iPad з чіпами M1 та новіші також зможуть скористатися функціями Apple Intelligence.

Apple поки що офіційно не розкрила, які саме функції будуть доступні і коли.

Очікується, що з жовтня будуть впроваджені такі можливості, як генерація та перевірка текстів, резюмування повідомлень та електронних листів, нова функція фокусування Reduce Interruptions (що дозволяє за допомогою ШІ відображати лише важливі повідомлення) та видалення об'єктів з фотографій у додатку "Фотографії" через функцію Up. Також очікується можливість запису та транскрипції телефонних дзвінків.

Ціна

iPhone 16 Pro коштує від 999 доларів за 128 ГБ і 1199 доларів за “iPhone 16 Pro” Max за 256 ГБ. Вони доступні для попереднього замовлення у п'ятницю та стартують 20 вересня.