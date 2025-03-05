Apple представила новий MacBook Air із процесором M4: характеристики новинки

Новий колір і покращена продуктивність з чипом M4

У MacBook Air з'явився абсолютно новий колір - небесно-блакитний, що створює динамічний градієнт під час відбиття світла. Він доповнив такі кольори, як північ, зоряне сяйво і срібло. Усі кольори MacBook Air, включно з небесно-блакитним, комплектуються кабелем MagSafe в тон пристрою.

MacBook Air з M4 доступний у новому небесно-блакитному кольорі (фото: Apple Newsroom)

З чипом M4 MacBook Air стає значно швидшим у повсякденних завданнях і більш вимогливих операціях, таких як редагування фото та відео. M4 включає потужний 10-ядерний процесор і до 10-ядерний графічний процесор, а також підтримку до 32 ГБ уніфікованої пам'яті.

Нова модель MacBook Air удвічі швидша за модель із чипом M1 і до 23 разів швидша порівняно з найшвидшими Intel-пристроями. Час роботи від батареї досягає 18 годин, що на шість годин більше, ніж у Intel-версій.

Чип M4 у MacBook Air підвищує продуктивність для вимогливих ігор (фото: Apple Newsroom)

Функції на базі Apple Intelligence

MacBook Air з чипом M4 пропонує нові можливості для творчості та підвищення продуктивності, включно з інструментами для створення емодзі, поліпшення тексту за допомогою Writing Tools та інтеграцію з ChatGPT. Siri також значно покращено, даючи змогу легко перемикатися між голосовими та текстовими запитами.

Завдяки Image Playground на базі Apple Intelligence MacBook Air може створювати унікальні зображення (фото: Apple Newsroom)

Камера для ідеальних відеодзвінків

Нове поліпшення - 12-мегапіксельна камера Center Stage з поліпшеною якістю відео, яка автоматично центрує користувача в кадрі. Це особливо корисно для відеодзвінків через FaceTime або важливих зустрічей, а також підтримує Desk View для одночасного показу користувача та його робочого столу.

У режимі Desk View одночасно відображається користувач і вид зверху на його робочий стіл (фото: Apple Newsroom)

Розширена підтримка відображення

MacBook Air тепер підтримує підключення до двох 6K зовнішніх дисплеїв, крім вбудованого Liquid Retina дисплея, що робить роботу з контентом ще зручнішою для професіоналів і студентів.

MacBook Air з M4 дає змогу користувачам підключати до двох зовнішніх дисплеїв (фото: Apple Newsroom)

Пристрій, як і раніше, має всі функції, які зробили MacBook Air популярним: надійність, довговічність, компактність (13-дюймова модель - ідеальна для портативності, а 15-дюймова - для багатозадачності), Touch ID, Magic Keyboard з підсвічуванням і потужні динаміки з підтримкою Spatial Audio і Dolby Atmos.

MacBook Air випускається у двох ідеально портативних розмірах: 13-дюймова і 15-дюймова модель (фото: Apple Newsroom)

Особливості macOS Sequoia

macOS Sequoia включає нові функції, такі як віддзеркалення iPhone, покращений режим для ігор і зручне управління вікнами. Також з'явився новий додаток Passwords для зручного доступу до паролів і облікових даних.

Екологічність MacBook Air

Apple продовжує рухатися до своєї мети Apple 2030, забезпечуючи нейтральний вуглецевий слід. MacBook Air містить понад 55 відсотків перероблених матеріалів, включно з переробленим алюмінієм, рідкісноземельними елементами та літієм, що робить його більш екологічним продуктом.

Вартість Macbook Air

13-дюймовий MacBook Air з M4 коштує 999 доларів (41 250 гривень), а 15-дюймовий 1 199 доларів (49 500 гривень).