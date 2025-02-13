Apple готується виробляти роботів? Відомий аналітик розкрив плани компанії

Що відомо про розробки

Мінг-Чі Куо заявив, що проекти роботів Apple перебувають на стадії перевірки концепції всередині компанії. Якщо Apple вирішить продовжити розробку роботів, Куо вважає, що масове виробництво, найімовірніше, почнеться не раніше 2028 року.

Прогноз аналітика випливає після того, як команда дослідників-робототехніків в Apple спроектувала і створила прототип робота у вигляді лампи з реалістичними рухами.

Минулого року Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що Apple розробляє настільного робота з "екраном, схожим на iPad", прикріпленим до "роботизованої руки".

Якщо не відбудуться непередбачені затримки, він сказав, що компанія планує анонсувати пристрій у 2026 або 2027 році. Однак, як уже згадувалося, поточний прогноз Куо для роботів - 2028 рік або пізніше.

За словами Гурмана, настільним роботом керуватимуть переважно через Siri і Apple Intelligence. Він зазначив, що пристрій міг би відповідати на команди, такі як "подивися на мене", що дасть змогу розташувати екран на обличчі користувача під час відеодзвінка через FaceTime.

Настільний робот з "екраном, схожим на iPad" (скриншот)