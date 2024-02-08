Apple активно працює над iPhone-розкладачкою і складаним iPad: що відомо

Що відомо на даний момент

Компанія також обговорювала з азіатськими виробниками замовлення на компоненти для складаних пристроїв різних розмірів, включаючи один із них, який, можливо, виявиться гнучким iPad.

У звіті зазначається, що команда дизайнерів прагнула створити пристрій, вдвічі тонший за поточні моделі смартфонів, щоб у складаному вигляді він не був надто товстим. Досліджувалась також можливість додавання додаткових зовнішніх екранів.

Однак практичні складнощі, особливо з батареями та дисплеями, створюють перешкоди для досягнення цих амбітних цілей.

У звіті також зазначається, що Apple уповільнила розробку складаного iPhone приблизно в 2020 році, зосередивши увагу на планшеті, що складається всередину, розміром з iPad mini, тобто з екраном близько восьми дюймів.

Оригінальний вигляд iPhone-розкладачки (фото: MacRumors)

Гнучкий iPad має на увазі менш суворі вимоги до форм-фактору в порівнянні з телефоном, що дозволяє пристрою бути товстішим і спрощує вирішення завдання.

На даний момент компанія з Купертіно працює над зменшенням складки всередині дисплея, яка з'являється після багаторазового складання. Мета полягає в тому, щоб у розгорнутому стані пристрій лежав абсолютно рівно, забезпечуючи нормальну взаємодію користувачів з екраном та вільне використання Apple Pencil для малювання.

Незважаючи на тривалу розробку, складані пристрої Apple знаходяться на ранній стадії, і їх випуск, ймовірно, не відбудеться до 2026 року. Інформаційне агентство попереджає, що проекти можуть бути скасовані, якщо кінцевий продукт не відповідає високим стандартам якості компанії.