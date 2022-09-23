Апофеоз фарсу: особливості "референдумів" окупантів показали на відео
Російські загарбники та їх поплічники колаборанти на тимчасово окупованих територіях України влаштували показуху, яку пізніше назвуть проведенням "референдумів", щоб спробувати анексувати підконтрольні інтервентам регіони.
23 вересня у мережі з'явилися відео ролики, які свідчать, що рівень абсурдності таких фейкових голосувань можна порівняти, мабуть, лише з методами їх проведення.
Так, у деяких випадках російські пропагандисти знімають кадри, як в урни кидають незаповнені бюлетені. Зокрема, такий випадок було зафіксовано у Маріуполі у будівлі порту.
Відомий журналіст і блогер Денис Казанський зазначає у своєму Facebook, що якщо у 2014 році окупанти "хоч би намагалися створити видимість реального голосування", то зараз навіть морочитися з імітацією "референдуму" ніхто не намагається.
"Виглядає це так. Просто ходять по дворах якісь люди з колонками і нібито збирають підписи місцевих жителів. Навіть на тих відео, які викладають пропагандисти, видно, що це просто відверте знущання, яке навіть не заслуговує на обговорення", - пише він.
Як приклад апофеозу такого фарсу Казанський показав відео російського пропагандиста Семена Пєгова зі Смоленська. Іноземець просто приїхав до Донецька з РФ і "голосує" за приєднання до Росії - а подається це нібито як "вираження волі місцевого населення".
Також працівники окупаційних адміністрацій ходять по квартирах зі скринькою в руках у супроводі озброєних автоматами солдатів ЗС РФ. Сьогодні у пабліках з'явилося відповідне відео із Запорізької області.
Також на псевдо-референдумах "голосують" люди без документів, що засвідчують особу. Жителі захоплених військами РФ міст розповідають, що тих, хто на подібних "опитуваннях" не виявляє бажання приєднуватися до країни-агресора, колаборанти записують до блокнотів. Ось ще наочні відео про "референдуми":
Зазначимо, що в Центрі стратегічних комунікацій дали рекомендації та роз'яснення, як на тимчасово окупованих територіях уникнути кампанії з мобілізації та фейкореферендуму.
"Добровільне сприяння окупантам в проведенні псевдореферендумів та мобілізації - кримінальне правопорушення. Якщо вас змусили «проголосувати» або насильно мобілізували у зс рф, то ви жертва, а не співучасник. Подальша участь у бойових діях проти України – це вже кримінальний злочин", - йдеться у повідомленні. у публікації SPRAVDI.
- Потрібно переховуватися, залишати окуповану територію, проявляти непокору, імітувати непридатність, саботувати розпорядження, здаватися в полон тощо.
- Не варто розраховувати, що російська мобілізація вас не торкнеться з тих чи інших причин (стан здоров'я, "броня").
- Росія завжди бреше, щоб приглушити пильність потенційних жертв.
- Україна послідовно реалізує політику деокупації, ЗСУ звільняють українську землю. Влада окупантів - тимчасова.
- Мобілізація та псевдореферендуми - це акт відчаю і Росія програє війну.
Раніше повідомлялося, що окупанти у "ДНР" планують залучити дітей до свого "референдуму".