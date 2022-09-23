Апофеоз фарсу: особливості "референдумів" окупантів показали на відео

Російські загарбники та їх поплічники колаборанти на тимчасово окупованих територіях України влаштували показуху, яку пізніше назвуть проведенням "референдумів" , щоб спробувати анексувати підконтрольні інтервентам регіони.

23 вересня у мережі з'явилися відео ролики, які свідчать, що рівень абсурдності таких фейкових голосувань можна порівняти, мабуть, лише з методами їх проведення.

Так, у деяких випадках російські пропагандисти знімають кадри, як в урни кидають незаповнені бюлетені. Зокрема, такий випадок було зафіксовано у Маріуполі у будівлі порту.

Відомий журналіст і блогер Денис Казанський зазначає у своєму Facebook, що якщо у 2014 році окупанти "хоч би намагалися створити видимість реального голосування", то зараз навіть морочитися з імітацією "референдуму" ніхто не намагається.

"Виглядає це так. Просто ходять по дворах якісь люди з колонками і нібито збирають підписи місцевих жителів. Навіть на тих відео, які викладають пропагандисти, видно, що це просто відверте знущання, яке навіть не заслуговує на обговорення", - пише він.

Як приклад апофеозу такого фарсу Казанський показав відео російського пропагандиста Семена Пєгова зі Смоленська. Іноземець просто приїхав до Донецька з РФ і "голосує" за приєднання до Росії - а подається це нібито як "вираження волі місцевого населення".

Також працівники окупаційних адміністрацій ходять по квартирах зі скринькою в руках у супроводі озброєних автоматами солдатів ЗС РФ. Сьогодні у пабліках з'явилося відповідне відео із Запорізької області.

Також на псевдо-референдумах "голосують" люди без документів, що засвідчують особу. Жителі захоплених військами РФ міст розповідають, що тих, хто на подібних "опитуваннях" не виявляє бажання приєднуватися до країни-агресора, колаборанти записують до блокнотів. Ось ще наочні відео про "референдуми":

Зазначимо, що в Центрі стратегічних комунікацій дали рекомендації та роз'яснення, як на тимчасово окупованих територіях уникнути кампанії з мобілізації та фейкореферендуму.

"Добровільне сприяння окупантам в проведенні псевдореферендумів та мобілізації - кримінальне правопорушення. Якщо вас змусили «проголосувати» або насильно мобілізували у зс рф, то ви жертва, а не співучасник. Подальша участь у бойових діях проти України – це вже кримінальний злочин", - йдеться у повідомленні. у публікації SPRAVDI.