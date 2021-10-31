Антициклон подарит украинцам солнечную и сухую погоду в этот выходной

Погода в Украине 31 октября будет сухая и преимущественно солнечная из-за антициклона, с комфортной температурой воздуха, однако местами все же станет чуть холодать. В утренние часы в воскресенье также ожидаются туманы.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog .

Погода в центральных регионах 31 октября

В Винницкой и Черкасской областях будет без осадков, столбики термометров ночью покажут +4... +7 градусов, днем около +11... +14 градусов.

В Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской будет сухо, температура воздуха в ночное время составит около +3... +6 градусов, днем +12... +16 градусов.

Погода на западе Украины 31 октября

Во Львовской области в ночное время термометры покажут +3... +6 градусов, днем прогнозируется около +12... +15 градусов.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет ясно и сухо, ночью ожидается +5... +8 градусов, днем +11... +15 градусов.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха в ночное время +2... +5 градусов, днем +6... +11 градусов.

В Закарпатской области ясно и сухо, столбики термометров покажут ночью +5... +8 градусов, днем +14... +17 градусов.

Погода в северных регионах 31 октября

В Киевской, Черниговской и Сумской областях осадки не ожидаются, будет ясно. Температура воздуха ночью +3... +6 градусов, днем +11... +14 градусов.

В Житомирской области тоже будет сухо. В ночное время термометры ниже +3 градусов не опустятся, а днем прогнозируется максимум +15 градусов.

Погода в восточных регионах 31 октября

В Харьковской и Луганской областях ночью термометры покажут +3... +6 градусов, днем +12... +15 градусов.

В Донецкой области будет сухо и ясно. Температура воздуха ночью ожидается около +3... +6 градусов, днем +11... +14 градусов.

Погода на юге Украины 31 октября

В Одесской области прогнозируется небольшая облачность. Столбики термометров ночью покажут +5... +8 градусов, днем +10... +13 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму будет ясно. Температура воздуха ночью составит +3... +6 градусов, днем +13... +16 градусов.