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В Антарктиде зафиксировали странную аномалию: этого просто не может быть

Автор: Анна Шиканова

Ученые из Антарктиды сообщают, что подобного явления не было за всю историю наблюдений

В Антарктиде зафиксировали невероятную аномалию – на острове появились комары. По словам ученых, которые находятся на семи станциях, никогда ранее с комарами в своих наблюдениях они не сталкивались.

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Как сообщают специалисты, в Антарктиде неожиданно появились бескрылые комары-звонцы и основной причиной называют нашествие туристов. Об этом пишет издание Journalist со ссылкой на российские СМИ.

"На острове Кинг-Джордж, где находятся 7 станций разных государств, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором: там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом +3°, зимой -5°, климат мягкий", - сообщили в российской антарктической экспедиции.

Ученые отмечают, что никогда ранее с такой проблемой не сталкивались и будет проведена необычная научно-прикладная работа по изучению ситуации. Специалисты будут искать решение этой проблемы. Были начаты различные проекты на всех станциях острова, а также разработаны специальные ловушки для комаров.

Комарами даже было заражено одно из строений и пришлось провести специальную санитарную обработку.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые показали потрясающие фото пингвинов в Антарктиде, которые стоят в очереди.

А также мы рассказывали о том, что Харьков атаковали полчища насекомых-хищников.

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