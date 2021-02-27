ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Антарктиде откололся айсберг больше Киева: впечатляющие кадры

Новина українською → Антарктида, Суббота 27 февраля 2021 13:50
В Антарктиде откололся айсберг больше Киева: впечатляющие кадры Шельфовый ледник Бранта в Антарктиде (фото: Robert Taylor / AP / theguardian.com)
Автор: Владимир Костырин

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся огромный айсберг, площадь которого составляет 1270 квадратных километров, а толщина - 150 метров.

Об этом пишет The Guardian.

Размеры льдины настолько велики, что превышают многие европейские столицы, в том числе и Киева, с его площадью 847,66 квадратных километров.

Разлом произошел чуть более чем в 20 км от британской исследовательской станции "Галлей", на которой, к счастью, никого в это время не было.

Дело в том, что британская антарктическая служба (BAS) сейчас выполняет функции на базе в ограниченном объеме из-за опасений, что айсберг может неминуемо отколоться - ранее в этом месяце сняли на видео большие трещины на леднике Бранта

Видео: Гигантская трещина на шельфовом леднике Бранта в Антарктиде

Большие трещины во льдах этой части Антарктиды были впервые обнаружены 10 лет назад, и с тех пор BAS ведет мониторинг данного района на случай события, которое таки произошло 26 февраля, когда айсберг начал свое "путешествие".

В Антарктиде откололся айсберг больше Киева: впечатляющие кадры

В Антарктиде разлом на шельфовом леднике Бранта привел к отколу гигантского айсберга (фото: bas.ac.uk)

"Хотя откол больших частей шельфовых ледников Антарктики - совершенно нормальная часть их процессов, крупные отколы, подобные тому, который был обнаружен на шельфовом леднике Бранта в пятницу, остаются довольно редкими и захватывающими", - сказал эксперт по дистанционному зондированию, гляциолог и профессор геологии в Университете Суонси в Уэльсе Адриан Лакман.

Он также добавил, что так как за последние 5 лет в системе шельфового ледника Брант активно развивались 3 длинных разлома, ученые ожидали, что "произойдет что-то впечатляющее".

В Антарктиде откололся айсберг больше Киева: впечатляющие кадры

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг (фото: bas.ac.uk)

Ранее мы писали о том, что украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.

А также рассказывали о том, что украинские полярники перед этим рассказали о ЧП в Антарктиде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости науки Антарктида айсберг
LITE
Холод, мокрый снег и мощный ветер: в Украине сильно испортится погода
Холод, мокрый снег и мощный ветер: в Украине сильно испортится погода