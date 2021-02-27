В Антарктиде откололся айсберг больше Киева: впечатляющие кадры

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся огромный айсберг, площадь которого составляет 1270 квадратных километров, а толщина - 150 метров.

Размеры льдины настолько велики, что превышают многие европейские столицы, в том числе и Киева, с его площадью 847,66 квадратных километров.

Разлом произошел чуть более чем в 20 км от британской исследовательской станции "Галлей", на которой, к счастью, никого в это время не было.

Дело в том, что британская антарктическая служба (BAS) сейчас выполняет функции на базе в ограниченном объеме из-за опасений, что айсберг может неминуемо отколоться - ранее в этом месяце сняли на видео большие трещины на леднике Бранта

Видео: Гигантская трещина на шельфовом леднике Бранта в Антарктиде

Большие трещины во льдах этой части Антарктиды были впервые обнаружены 10 лет назад, и с тех пор BAS ведет мониторинг данного района на случай события, которое таки произошло 26 февраля, когда айсберг начал свое "путешествие".

В Антарктиде разлом на шельфовом леднике Бранта привел к отколу гигантского айсберга (фото: bas.ac.uk)

"Хотя откол больших частей шельфовых ледников Антарктики - совершенно нормальная часть их процессов, крупные отколы, подобные тому, который был обнаружен на шельфовом леднике Бранта в пятницу, остаются довольно редкими и захватывающими", - сказал эксперт по дистанционному зондированию, гляциолог и профессор геологии в Университете Суонси в Уэльсе Адриан Лакман.

Он также добавил, что так как за последние 5 лет в системе шельфового ледника Брант активно развивались 3 длинных разлома, ученые ожидали, что "произойдет что-то впечатляющее".

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг (фото: bas.ac.uk)